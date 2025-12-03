search
03.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 10:06

Πώς η μουσική χαλαρώνει τα κατοικίδια με άγχος – Από τον Μπετόβεν στον… Μπομπ Μάρλεϊ

skylos-krevati-1

Όσοι έχουν κατοικίδια, ξέρουν καλά ότι όταν μένουν μόνα τους στο σπίτι, πολλά εμφανίζουν έντονες ενδείξεις άγχους, κυρίως εάν έχουν υιοθετηθεί από καταφύγια ή από τον δρόμο.

Ένας από τους τρόπους να καλμάρουν, όπως ισχύει εξάλλου και για τους ανθρώπους, είναι η μουσική.

Όχι όμως οποιαδήποτε μουσική: κυρίως η κλασική μουσική ή άλλες ορχηστρικές συνθέσεις χωρίς έντονα κρουστά.

Ειδικοί που μελέτησαν τις αντιδράσεις σκυλιών στο άκουσμα της κλασικής μουσικης, παρατηρώντας πάνω από 150 σκύλους σε σπίτια και καταφύγια, βρήκαν ότι πάνω από το 70% των σκύλων σε καταφύγια και το 80% των σκύλων σε σπίτια εμφάνισαν λιγότερα σημάδια άγχους όταν άκουγαν κλασική μουσική με πιάνο.

Δεν είναι όμως όλα τα είδη κλασικής μουσικής αποτελεσματικά. Ο αργός ρυθμός (50–60 χτύποι το λεπτό ή λιγότερο), οι απλές συνθέσεις και η χαμηλή ή ανύπαρκτη χρήση κρουστών είναι οι καλύτερες επιλογές. Αυτός ο συνδυασμός έχει φανεί ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης που υποδηλώνει στρες) στους σκύλους.

Οι σκύλοι έχουν περίπου τριπλάσια ακουστική εμβέλεια από τους ανθρώπους (συχνότητες έως 65.000 Hz), επομένως μπορούν να ακούσουν υψηλότερους τόνους και ήχους από πολύ μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με το ανθρώπινο αυτί.

Οι γάτες μπορούν να αντιληφθούν ακόμη υψηλότερες συχνότητες (έως 79.000 Hz), γι’ αυτό ένας κόρνα αυτοκινήτου στον δρόμο ή ακόμη και το τσαλάκωμα αλουμινόχαρτου μπορεί να τις κάνει να τρέξουν και να κρυφτούν.

Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση της μουσικής στις γάτες, αν και μία έχει βρει κάποια συσχέτιση.

Οι ερευνητές έβαλαν ακουστικά σε 12 γάτες υπό αναισθησία για στείρωση και τους έπαιξαν διαδοχικά τρία είδη ήχου: το Torn της Natalie Imbruglia, το Adagio for Strings του Barber και το Thunderstruck των AC/DC.

Η κλασική μουσική προκάλεσε τον πιο αργό ρυθμό αναπνοής, τον χαμηλότερο καρδιακό παλμό και τη μεγαλύτερη διάταση της κόρης, και τα τρία ενδείξεις ηρεμίας.

Η ρέγκε και το soft rock, με απλούς ρυθμούς, αργούς χρόνους και χωρίς έντονα κρουστά, φαίνεται επίσης να χαλαρώνουν σκύλους σε καταφύγια.

Ειδικοί έχουν φτιάξει λίστες με μουσική που χαλαρώνει τα κατακοίδια, όπως το Through a Dog’s Ear, ή το Pet Acoustics.

Μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια από τις παραπάνω λίστες ή απλώς να βάλετε μουσική στο κατοικίδιό σας, και με λίγη υπομονή θα καταλάβετε αν προτιμάει Μπραμς, Μπετόβεν ή… Μπομπ Μάρλεϊ.

