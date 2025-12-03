Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το κατώφλι της Βουλής των Ελλήνων πρόκειται να περάσει το μεσημέρι, η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Όπως αναφέρουν τα parapolitika.gr η κυρία Γκιλφόιλ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με το τετ α τετ να είναι εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Ο Πρόεδρος της Βουλής θα τη ξεναγήσει στους χώρους του Κοινοβουλίου
Θυμίζουμε ότι ήδη η Αμερικανίδα πρέσβειρα έχει επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ έχει συναντηθεί τόσο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μία σειρά από υπουργούς της κυβέρνησης.
Η κα Γκιλφόιλ θα φτάσει στο Κοινοβούλιο στις 14:30 το μεσημέρι.
