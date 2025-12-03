search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

03.12.2025 12:05

Το… παγκόσμιο ρεκόρ τζετ λαγκ: 29 ώρες στον αέρα για το ταξίδι Κίνα – Αργεντινή

03.12.2025 12:05
aeroplano-1

Η China Eastern Airlines ετοιμάζεται να εγκαινιάσει τη μεγαλύτερης διάρκειας προγραμματισμένη αεροπορική πτήση στον κόσμο: ένα «μαραθώνιο» ταξίδι περίπου 20.000 χιλιομέτρων πάνω από τον Ειρηνικό, που θα συνδέει την Κίνα με την Αργεντινή.

Η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης στις 02:00 ώρα Πεκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Μετά από στάση 2 ωρών και 25 λεπτών στο Όκλαντ, θα συνεχίσει ανατολικά πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και θα φτάσει στο Μπουένος Άιρες στις 16:30 τοπική ώρα την ίδια ημέρα. Συνολική διάρκεια πτήσης: 25 ώρες και 55 λεπτά.

Και αν μόνο η σκέψη αυτού δεν αρκεί για να σας προκαλέσει τζετ λαγκ, το σκέλος της επιστροφής είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Το αεροσκάφος θα αναχωρήσει από το Μπουένος Άιρες στις 02:00 τοπική ώρα, θα πετάξει δυτικά πάνω από τον Ειρηνικό, πριν κάνει στάση 2 ωρών στο Όκλαντ. Έπειτα θα ολοκληρώσει το τελευταίο τμήμα του ταξιδιού, προσγειούμενο στη Σαγκάη στις 18:00 ώρα Πεκίνου την επόμενη ημέρα. Συνολική διάρκεια πτήσης: 29 ώρες.

Η China Eastern σχεδιάζει να εκτελεί το δρομολόγιο κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Η αεροπορική δεν εξήγησε γιατί προσφέρει ξαφνικά ένα τόσο τεράστιο ταξίδι, όμως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Κίνα επιδιώκει να επεκτείνει τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις της, στο πλαίσιο των αυξανόμενων μονομερών συμφωνιών απαλλαγής από βίζα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αργεντινή. Η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι σημαντικός παραγωγός βοδινού κρέατος, σόγιας και λιθίου, προϊόντα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην κινεζική αγορά.

Στο πέρασμα των χρόνων, πολλές αεροπορικές έχουν ισχυριστεί ότι προσφέρουν τη «μεγαλύτερης διάρκειας προγραμματισμένη πτήση» ως μέρος των διαφημιστικών τους εκστρατειών. Εξαρτάται από το πώς το μετρά κανείς, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο τίτλος ανήκει στη Singapore Airlines για την πτήση από το αεροδρόμιο Τσάνγκι της Σιγκαπούρης προς το JFK της Νέας Υόρκης, η οποία καλύπτει απόσταση 15.349 χιλιομέτρων και διαρκεί πάνω από 18 ώρες.

Αυτή η «διάκριση» ισχύει επειδή πρόκειται για τακτικά προγραμματισμένη υπηρεσία που λειτουργεί σταθερά για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά στις μη εμπορικές πτήσεις, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μεγαλύτερα ταξίδια.

Το ρεκόρ της μεγαλύτερης πτήσης αντοχής καταρρίφθηκε το 1959 και παραμένει αήττητο.

Δύο πιλότοι πετούσαν γύρω από το Λας Βέγκας για 64 ημέρες, 22 ώρες και 19 λεπτά, καλύπτοντας συνολικά 240.000 χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από έξι «γύρους» γύρω από τη Γη.

