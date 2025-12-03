search
ΕΛΛΑΔΑ

03.12.2025 10:07

Βόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ ξεψύχησε μπροστά στους συναδέλφους του

φωτογραφία αρχείου
φωτογραφία αρχείου

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού και σήμερα πήγε κανονικά στη δουλειά του.

Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε έπειτα από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος ήταν ήδη νεκρός.

