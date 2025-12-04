ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα – Η λίστα με τα σκευάσματα σε έλλειψη

Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ήταν 273 φάρμακα τον Νοέμβριο, έναντι 279 που είχαν καταγραφεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για αντιβιοτικά, φάρμακα για το έλκος και γενικά για γαστρεντερολογικές παθήσεις, αντιμυκητιακά, καρδιολογικά, σκευάσματα για αιματολογικές παθήσεις, για σακχαρώδη διαβήτη και πολλά ακόμα που παρουσιάζουν ελλείψεις από τα ράφια τόσο των νοσοκομειακών όσο και των φαρμακείων της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία του ΕΟΦ τον Νοέμβριο οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες. Από τα 279 σκευάσματα τα 251 διατίθενται μέσω των γνωστών καναλιών χορήγησης ενώ τα 22 αφορούν έκτακτες εισαγωγές από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Αναλυτικά περιορισμένη διαθεσιμότητα παρατηρείται σε 29 νοσοκομειακά φάρμακα, έναντι 31 τον Οκτώβριο, σε 5 μη συνταγογραφούμενα (13 τον Οκτώβριο), σε 3 εμβόλια (ήταν 5 ) και σε 3 σκιαγραφικά (ήταν 1).

Το σύνολο των φαρμάκων που αφορούν το ΙΦΕΤ είναι νοσοκομειακά. Για τα 3 διαπιστώνεται «αδυναμία εύρεσης», για τα 4 υπάρχει «πρόβλημα στην παραγωγή», ενώ τα υπόλοιπα «αναμένονται».

Η λίστα του ΕΟΦ με τα σκευάσματα που παρουσιάζουν ελλείψεις:

Τι συζητήθηκε στο συμβούλιο των υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες

Το θέμα της επάρκειας φαρμάκων συζητήθηκε την περασμένη Τρίτη στο συμβούλιο υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες, παρουσία του Έλληνα υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρη Αγγελή.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε πως η Ελλάδα τάχθηκε εξαρχής υπέρ των στόχων του προτεινόμενου Κανονισμού για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας, προκειμένου να μειωθούν οι ελλείψεις και οι στρατηγικές εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.

Μάλιστα υποστήριξε σθεναρά την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της φαρμακευτικής παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα τόσο σε βιομηχανικό επίπεδο, μέσω της αναγνώρισης και της προώθησης στρατηγικών έργων, όσο και από την πλευρά της ζήτησης και της κατανάλωσης, μέσω της θέσπισης ενός ευέλικτου αλλά ισορροπημένου πλαισίου για τα φάρμακα που παράγονται εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, ο Έλληνας υπουργός Υγείας τόνισε ότι η έννοια της «παραγωγής εντός της Ένωσης» πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις βασικές διαδικασίες παρασκευής: την παραγωγή της δραστικής ουσίας, τις βασικές εισροές και την παραγωγή-σύνθεση της τελικής φαρμακοτεχνικής μορφής (FDF).

Επίσης επεσήμανε ότι δεν μπορεί γίνει αποδεκτός ένας ορισμός που περιορίζεται αποκλειστικά στη δραστική ουσία. Προσέθεσε πως η σχετική βαρύτητα που αποδίδεται σε καθεμία από αυτές τις συνιστώσες θα πρέπει να καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις αξιολογήσεις τρωτότητας που διενεργούνται από τον ΕΜΑ.

Ο κ Γεωργιάδης τόνισε ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν να προωθηθούν αποτελεσματικά με την ενσωμάτωση πρόσθετων ποιοτικών κριτηρίων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων- πέρα από το μοναδικό κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

Ειδικότερα, «η συμπερίληψη της ανθεκτικότητας ως κριτηρίου σύναψης συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας» όπως είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την υποχρεωτική χρήση συστημάτων πολλαπλών αναδόχων στους διαγωνισμούς προμήθειας. Τούτο διότι τέτοια προσέγγιση είναι απαραίτητη εάν θέλουμε ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή, να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού για κρίσιμα φάρμακα και να διατηρήσουμε τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών».

Υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός των συνεργατικών προμηθειών όχι μόνο για φάρμακα κρίσιμης σημασίας, αλλά και για άλλα φάρμακα κοινού ενδιαφέροντος, είναι θεμελιώδους σημασίας.

Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στην οποία συμμετέχει και ο ΕΟΦ είναι: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια».

Να σημειωθεί ότι η επάρκεια φαρμάκων αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Η ανάγκη για συντονισμένη και συλλογική δράση γίνεται επιτακτική καθώς τα περιστατικά ελλείψεων αυξάνονται τα τελευταία χρόνια λόγω παγκόσμιων διαταραχών στην παραγωγή αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα.

