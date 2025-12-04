«Οι υπερβολές για τον καιρό βλάπτουν τουρισμό και πολιτισμό» – «Βροχή» οι ακυρώσεις εκδρομών και επισκέψεων λόγω κακοκαιρίας

Τον προβληματισμό τους για το πόσο… φουσκώνουν τα ΜΜΕ και οι μετεωρολόγοι τις κακές καιρικές συνθήκες, εκφράζουν αρκετοί επιχειρηματίες.

Ορισμένες φορές -και αυτό είναι αλήθεια- υπάρχει και μία υπερβολή στους τίτλους για τον καιρό που ωθεί τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε σε μια εκδρομή, με αποτέλεσμα να γίνονται ομαδικές ακυρώσεις την τελευταία στιγμή, πλήττοντας τον τουριστικό -κυρίως- κλάδο.

Για παράδειγμα, πριν μερικές ημέρες ενώ υπήρχαν προβλέψεις για έντονη βροχόπτωση στην Αθήνα, έπεσαν μερικές ψιχάλες, όμως η… τρομοκρατία των δελτίων και μερίδας των ΜΜΕ, προκάλεσε εκατοντάδες ακυρώσεις που πλήττουν μουσεία, τουρισμό και εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάρτηση του ιδρυτή του Μουσείου Πληροφορικής, Γιώργου Τσεκούρα, ο οποίος με ψύχραιμη σκέψη εξηγεί πως ορισμένες φορές οι υπερβολές των ΜΜΕ, ή οι άστοχες προβλέψεις των μετεωρολόγων (που είναι κι αυτό στο πρόγραμμα) προκαλεί προβλήματα σε ορισμένους κλάδους.

Η ανάρτηση του Γ. Τσεκούρα

«Ίσως αντιδημοφιλές post, όμως θα ήθελα να το μοιραστώ.

Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρούμε ένα φαινόμενο που τείνει να γίνει «κανόνας»:

όταν προβλέπεται βροχή ή κακοκαιρία, πολλές σχολικές επισκέψεις ακυρώνονται την προηγούμενη μέρα.

Και γιατί γίνεται αυτό;

Γιατί από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας γεμίζει το διαδίκτυο με τίτλους όπως:

«Θα σαρώσει αύριο η κακοκαιρία την Αττική»

«Έντονο σφυροκόπημα καταιγίδας»

«Πρωτοφανές φαινόμενο, λέει ο τάδε μετεωρολόγος»

«Η Περιφέρεια επί ποδός»

Αυτά τα διαβάζουν καθηγητές —αλλά κυρίως γονείς— και φοβούνται.

Το αποτέλεσμα; Ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Για παράδειγμα, χθες λάβαμε το εξής μήνυμα από Λύκειο, δεν μιλάμε καν για δημοτικούλια:

«Δυστυχώς με ενημέρωσε ο Διευθυντής μου ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα από γονείς σχετικά με την επερχόμενη αυριανή κακοκαιρία και θα πρέπει να ακυρώσουμε την αυριανή επίσκεψη»

Και τελικά;

Η «ημέρα των ακραίων φαινομένων» ήταν… μια απλή μέρα με λίγη βροχή, συννεφιά ή και ήλιο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το Μουσείο μένει με κενά ωράρια – άρα και απώλεια εσόδων.Ζημιά έχουν και τα τουριστικά γραφεία, οι συνοδοί, τα λεωφορεία, και φυσικά οι ίδιοι οι μαθητές που χάνουν μια εμπειρία εκτός σχολείου.

Δεν γράφω αυτό το κείμενο για να «κατηγορήσω» κανέναν.

Το μοιράζομαι γιατί η υπερβολή στην ενημέρωση -ή στα clickbait άρθρα- δημιουργεί φόβο, και ο φόβος αυτός έχει πραγματικό κόστος σε πολιτισμό, εκπαίδευση και σε όσους ασχολούνται με τις δραστηριότητες μαθητών/τριων».

