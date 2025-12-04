«Καρφιά» Βαρουφάκη για Τσίπρα: «Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω»

Ένας – ένας, οι παλιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα βγαίνουν στα ΜΜΕ και… κατακεραυνώνουν τον πρώην πρωθυπουργό για το βιβλίο του, αλλά και για τα όσα έγιναν χθες στο Παλλάς κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μετά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε επιτιμητικά την εκδήλωση, λέγοντας ότι «ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης. […] Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».

«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα (σ.σ. στον Τσίπρα), είναι υπερήφανος γι’ αυτό που έκανε», είπε στο Kontra Channel ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, προσθέτοντας ότι ο Τσίπρας «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέος του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».

Αν μη τι άλλο, δεν θα βαρεθούμε το επόμενο διάστημα καθώς θα σχηματοποιείται το κόμμα που ουσιαστικά προανήγγειλε ο Τσίπρας χθες…

