ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:25
04.12.2025 12:19

Μαρία Μπεκατώρου: Η επική αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αντώνιο Β' Καυλέα – Πήρε τον χρόνο της για να πει το όνομά του (Video)

04.12.2025 12:19
mpekatorou-new

Αμήχανη εμφανίστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» σε μια ερώτηση για τον Αντώνιο Β’ Καυλέα.

Η παρουσιάστρια δίστασε αρχικά να ολοκληρώσει τη φράση, κάνοντας παύση στο όνομα. Αφού πήρε τον χρόνο της, γελώντας, ρώτησε τον παίχτη σχετικά με το αξίωμα που κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β’ ο Καυλέας, με μια αρχικά αθώα ιστορική ερώτηση να μετατρέπεται σε κωμικό περιστατικό στο τηλεπαιχνίδι.

Αν και ο παίκτης απάντησε λάθος, έλαβε στη συνέχεια τις απαραίτητες ετυμολογικές εξηγήσεις από τον «Γεράκι» σχετικά με την προέλευση της λέξης «καυλός» που σημαίνει κλαδί, το μέρος του φυτού που συνήθως συνδέει τη ρίζα με τα υπόλοιπα μέρη του.

agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

