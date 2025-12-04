Μαρία Μπεκατώρου: Η επική αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αντώνιο Β’ Καυλέα – Πήρε τον χρόνο της για να πει το όνομά του (Video)

Αμήχανη εμφανίστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» σε μια ερώτηση για τον Αντώνιο Β’ Καυλέα.

Η παρουσιάστρια δίστασε αρχικά να ολοκληρώσει τη φράση, κάνοντας παύση στο όνομα. Αφού πήρε τον χρόνο της, γελώντας, ρώτησε τον παίχτη σχετικά με το αξίωμα που κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β’ ο Καυλέας, με μια αρχικά αθώα ιστορική ερώτηση να μετατρέπεται σε κωμικό περιστατικό στο τηλεπαιχνίδι.

Αν και ο παίκτης απάντησε λάθος, έλαβε στη συνέχεια τις απαραίτητες ετυμολογικές εξηγήσεις από τον «Γεράκι» σχετικά με την προέλευση της λέξης «καυλός» που σημαίνει κλαδί, το μέρος του φυτού που συνήθως συνδέει τη ρίζα με τα υπόλοιπα μέρη του.

