Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, στην Ασφάλεια, που αποκάλυψε το temponews, o γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της Πάτρας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη του σχολείου.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

