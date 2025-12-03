Σοκ στην Πάτρα: Ξυλοδαρμός ντελιβερά από τουλάχιστον 4 άτομα – Ήθελαν να τον ληστέψουν

Επίθεση από τέσσερα νεαρά άτομα, δέχθηκε ένας υπάλληλος ντελίβερι στην Πάτρα, σε μια απόπειρα να τον ληστέψουν.

Όλα συνέβησαν στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όταν ο ντελιβεράς δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα, κατά πληροφορίες Ρομά, τα οποία τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης:

«Μύρισε» Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη- «Πλημμύρισε» η Αριστοτέλους για το άναμμα του δέντρου με τον Ρέμο (Photos/Video)

Ο Μπέος έκανε (ξανά) ομοφοβικά σχόλια: «Πήρε ο π****** το τραπεζομάντηλο και το έκανε σακάκι»

Κρήτη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του – Τους έδιναν ηρεμιστικά, τα χτυπούσαν, εντοπίστηκαν και εγκαύματα