Κρήτη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του – Τους έδιναν ηρεμιστικά, τα χτυπούσαν, εντοπίστηκαν και εγκαύματα

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο «φως» για το ζευγάρι στην Κρήτη, που συνελήφθη μετά από καταγγελίες για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους.

Για την υπόθεση μίλησε στο patris.gr ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι τα πράγματα «είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμαστε».

Όπως εξήγησε ο κ. Γιαννόπουλος, από το 2020 έως τις αρχές του 2022 το «Χαμόγελο του Παιδιού» στήριζε την εν λόγω οικογένεια στο Ηράκλειο της Κρήτης, χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάτι ύποπτο.

Αλλεπάλληλες καταγγελίες

Τα πράγματα, ωστόσο, άλλαξαν στο διάστημα που ακολούθησε, ενώ από τον Μάρτιο του 2022 έως και την 1η Δεκεμβρίου, αρκετά ήταν τα τηλέφωνα που έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλοντας όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της οικογένειας.

Το πρώτο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2022, όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό σχετικά με το 2,5 ετών παιδί της οικογένειας.

«Τότε κληθήκαμε να μεταφέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο, το οποίο είχε καταναλώσει 6 ηρεμιστικά χάπια. Το 2,5 ετών παιδί διασωληνώθηκε, εισήχθη στην Εντατική, όπου παρέμεινε για πολλές ημέρες», περιέγραψε ο κ. Γιαννόπουλος.

Τα υπόλοιπα τρία περιστατικά, το 2022, το 2024 και το 2025, είχαν να κάνουν με παραμέληση των παιδιών από χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και με σωματική και λεκτική κακοποίησή τους.

«Σε μία περίπτωση ένα 2χρονο παιδί ήταν δίπλα στον πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε ναρκωτικά και εισέπνευσε τις ουσίες. Δεν ήταν μόνο παραμέληση, αλλά και κακοποίηση. Σε άλλη περίπτωση είχαμε ξυλοδαρμό παιδιού, ενώ σε κάποιο από τα παιδιά εντοπίστηκαν και εγκαύματα», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις περιπτώσεις σχηματίστηκαν αναφορές από το «Χαμόγελο του Παιδιού» οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε σύλληψη και καταδίκη του πατέρα σε ποινή φυλάκισης λίγων μηνών.

Σε συγγενικό πρόσωπο τα παιδιά, με εντολή εισαγγελέα

Την ίδια ώρα, τα οκτώ παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, φιλοξενούνται πλέον σε συγγενικό τους πρόσωπο, έπειτα από εισαγγελική εντολή και έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη μητέρα τους και τον 44χρονο πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει την εξέταση και των οκτώ παιδιών από τον ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι η 32χρονη και ο 44χρονος συνελήφθησαν από τις Αρχές και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η δίκη του ζευγαριού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

