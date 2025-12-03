search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:19
ΕΛΛΑΔΑ

03.12.2025 22:05

«Μύρισε» Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη- «Πλημμύρισε» η Αριστοτέλους για το άναμμα του δέντρου με τον Ρέμο (Photos/Video)

03.12.2025 22:05
thessaloniki dentro 88- new

«Μύρισε» κι επίσημα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη με τον άξονα της Αριστοτέλους να «πλημμυρίζει» από κόσμο που θέλησε να παρακολουθήσει, παρά τη βροχή, την εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό έλατο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές». Την ίδια ώρα αμέτρητα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη», είπε ο κ. Αγγελούδης ενώ ερωτηθείς για το ότι βρέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη φωταγώγηση του δέντρου και αν το βλέπει ως γούρι, είπε ότι «η πόλη έχει πολλά γούρια, ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλώς όρισε τους επισκέπτες στην πλατεία Αριστοτέλους. «Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», είπε ο κ.Γάκης.

Την εκδήλωση ανέλαβε να παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου, που έδωσε τη σκυτάλη στο δημοφιλή καλλιτέχνη, Αντώνη Ρέμο, ο οποίος με τα τραγούδια του ξεσήκωσε το πλήθος, το οποίο έδωσε βροντερό «παρών» παρά τη βροχή.

Προηγήθηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ λόγω της μαζικής προσέλευσης κατοίκων και επισκεπτών η Διεύθυνση Τροχαίας έλαβε έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων και προχώρησε σε κλείσιμο δρόμων.

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:17
