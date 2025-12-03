Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ανέβασε η ΕΛΑΣ στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από αυτό η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης προς του ΑμεΑ συμπολίτες μας αναφέροντας πως «η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας οδηγός μηχανής παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε χώρο που έχει την ειδική σήμανση ΑμεΑ με την αστυνομικό να παίρνει το… «οκ» από διάφορους διάσημους ηθοποιούς και να του κόβει την προβλεπόμενη κλήση.

