Κακοκαιρία Byron: Μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαλάζι – SOS για 8 περιοχές με έντονα φαινόμενα

Στον κλοιό της κακοκαιρίας Byron βρίσκεται πλέον η χώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα που ξεκίνησε από τα δυτικά και αναμένεται να πλήξει με ιδιαίτερη ένταση ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επιπλέον όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Ακόμη, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Την Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Τετάρτη (03/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις εξής περιοχές:

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για επικίνδυνα και επίμονα καιρικά φαινόμενα σε 9 περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

📌 Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

📌 Δεδομένου ότι το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο-με άλλα χαρακτηριστικά, – θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Μεγάλα ύψη βροχής σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στις περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

«Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.

Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.

📌Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο παρατηρούμε ότι :

Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική. Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα.

Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο.

ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Κάρπαθος. Εδώ η σύγκλιση είναι εντυπωσιακή και τα δύο μοντέλα επιμένουν σε εκτεταμένο πεδίο υετού.

Ιόνιο & δυτικά ηπειρωτικά. Εδώ βέβαια δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα.

Κρήτη (κυρίως νοτιοανατολικά)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια, ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος).

Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προϊδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της.

Αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και επικίνδυνοι κεραυνοί – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων

Για αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και επικίνδυνους κεραυνούς κάνει λόγο σε δική του ανάρτηση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας ότι αναμένεται αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Για κακοκαιρία που θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα μιλά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι αναμένεται «πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», και προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Ο ίδιος αναφέρει ότι σε Πήλιο, Βόλο, Λάρισα και Πιερία τα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ακραία, ενώ για την Αττική επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο τα ύψη βροχής, όσο το γεγονός ότι «έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης».

Ο Γιάννης Καλλιάνος, από την πλευρά του, τονίζει ότι η κακοκαιρία οφείλεται σε οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο ίδιος τονίζει ότι αναμένονται ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, που θα φτάσουν τα 7-8 και, κατά τόπους, τα 9 μποφόρ.

