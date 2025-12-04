search
04.12.2025 23:33

Πάτρα: 17χρονη κατέρρευσε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε φιλικό σπίτι – Δύο συλλήψεις

04.12.2025 23:33
ekav-panteleimonas2

Μια 17χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε παρ’ ολίγον τραγωδία. Η άμεση παρέμβαση του προσωπικού που εφημέρευε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, μια νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα την εντόπισε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε και αποχώρησε χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της γυναίκας στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η ανήλικη, όσο και της μητέρας της. Οι δύο συλληφθείσες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

