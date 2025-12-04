Πάτρα: 17χρονη κατέρρευσε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε φιλικό σπίτι – Δύο συλλήψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια 17χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε παρ’ ολίγον τραγωδία. Η άμεση παρέμβαση του προσωπικού που εφημέρευε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, μια νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα την εντόπισε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.
Η 17χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε και αποχώρησε χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της γυναίκας στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η ανήλικη, όσο και της μητέρας της. Οι δύο συλληφθείσες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία Byron: Σύσταση για τηλεργασία από το υπ. Εργασίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron: Έστειλαν 112 στη μισή Ελλάδα, δύσκολη νύχτα για την Αττική – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα
Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.