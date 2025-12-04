search
04.12.2025 09:45

Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με εργαζομένους της ΔΕΗ έπεσε στις προστατευτικές μπάρες – Νεκρός ο οδηγός από ανακοπή (video)

04.12.2025 09:45
ptolemaida_troxaio_new

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί της Πέμπτης (4/12), στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με επιβαίνοντες εργαζομένους της ΔΕΗ, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος οδηγός δυστυχώς κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

