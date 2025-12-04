Ρωγμές στη Ν.Δ: Αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και ο φόβος πολιτικής αποσταθεροποίησης

Βαραίνει το κλίμα στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας καθώς μετά τα όσα ακούγονται στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν τώρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις για να επισφραγίσουν την απόσταση που υπάρχει πλέον ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και στον αγροτικό κόσμο.

Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο εκλογικό κοινό είχε δώσει ένα 48% στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Ν.Δ., τότε γίνεται αντιληπτό γιατί το Μέγαρο Μαξίμου ακροβατεί μεταξύ της ήπιας αντιμετώπισης του θέματος και των απειλών.

Η απομάκρυνση των αγροτών από την κυβέρνηση δεν έγινε εν μία νυκτί. Αντίθετα μάλιστα. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος – ειδικά της επαρχίας – όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν να είναι υπόλογοι για τα έργα και τις ημέρες κάποιων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος – όπως ο «φραπές» και ο «χασάπης» αλλά και η κυρία με τη Φεράρι – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αυτή η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη καθώς η επέμβαση των ΜΑΤ στις πρώτες κινητοποιήσεις των αγροτών έχει μεγαλώσει την οργή του αγροτικού κόσμου.

Οργή και ο φόβος

Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την αγωνία τους μήπως και οι εκδηλώσεις αυτές πάρουν άλλον χαρακτήρα από τη στιγμή που και οι οδηγοί ταξί εμφανίζονται να θέλουν να συμπορευθούν με τους αγρότες.

Την ίδια ώρα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαμηνύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι πλέον υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έδωσαν τη νίκη στη Ν.Δ. και την κυβέρνηση. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη παίζει το γεγονός ότι εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μείνει απλήρωτοι οι έντιμοι αγρότες ενώ την ίδια στιγμή, δύο χρόνια μετά τον «Ντάνιελ», αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δεν έχουν πληρωθεί.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου εμφανίζονται ανυποχώρητοι μπροστά στην κυβερνητική αδιαλλαξία που έχει να κάνει με το ότι οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν ενώ δεν νοείται κατάληψη λιμανιού ή τελωνείου.

Η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα οι κυλιόμενες μετρήσεις δείχνουν ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι εμπλεκόμενοι μάρτυρες – στελέχη στην πλειοψηφία τους της Ν.Δ. – εμφανίζονται να μην θέλουν να καταθέσουν ή να έχουν προκλητική συμπεριφορά, καταγράφεται ιδιαίτερα αρνητικά από τους πολίτες.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ιδιαίτερο ρόλο παίζει το γεγονός ότι τρία από τα εμπλεκόμενα στελέχη στην ιστορία του σκανδάλου εμφανίζονται να έχουν κερδίσει τυχερά παιχνίδια.

Η σύμπτωση αυτή έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην κοινή γνώμη και γι’ αυτό η Ν.Δ. αποφάσισε να ζητήσει από τη δικαιοσύνη τον έλεγχο των παιχνιδιών που κέρδισαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Χθες πάντως ο πρωθυπουργός επιχείρησε για μία ακόμη φορά να κατευνάσει τις αντιδράσεις με τη λογική ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν δοθεί πολύ περισσότερα χρήματα στους αγρότες απ’ ό,τι το 2024.

Κατευνασμός και ισορροπίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) επεσήμανε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τη δυσαρέσκεια των αγροτών καθώς είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. ευρώ περισσότερα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 ήταν 3,1 δισ. ευρώ.

Σημείωσε ακόμα ότι διαχωρίζει «απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση».

Αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών σημείωσε: «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών κι άλλες φορές».

Να σημειωθεί ότι στα περί διαλόγου οι αγρότες υποστηρίζουν ότι έχουν κάνει αλλεπάλληλες συζητήσεις με την κυβέρνηση οι οποίες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και προσθέτουν ότι εφόσον το Μέγαρο Μαξίμου έχει να τους προτείνει κάτι συγκεκριμένο τα κυβερνητικά στελέχη μπορούν να πάνε στα μπλόκα και να συζητήσουν μαζί τους.

Εν τω μεταξύ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει το πρώτο δείπνο στους βουλευτές του κόμματός του προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ο Καραβίτης, γνωστό στέκι από το παρελθόν σε όλον τον νεοδημοκρατικό κόσμο.

Τριάντα τρεις βουλευτές που συμμετέχουν στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό καθώς επίκειται η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, στις 16 Δεκεμβρίου, η οποία παραδοσιακά έχει εξίσου βαρύνουσα σημασία με την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η σύνθεση των βουλευτών που θα δειπνήσουν αύριο στον Καραβίτη έχει ενδιαφέρον, αφού περιλαμβάνονται βουλευτές που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική σε κυβερνητικούς χειρισμούς, όπως ο Δημ. Μαρκόπουλος, Γ. Βλάχος, ο Στ. Πέτσας και ο Θ. Καράογλου. Θα παραβρεθούν ακόμα οι Ντόρα Μπακογιάννη, Κώστας Σκρέκας, Δημ. Αβραμόπουλος, Νότης Μηταράκης, Χρ. Σταϊκούρας, Θ. Σκυλακάκης, Θ. Καββαδάς, Γ. Τραγάκης, Μαρία Συρεγγέλα, Γ. Κοτρωνιάς, Ασημίνα Σκόνδρα, Διον. Ακτύπης, Φωτεινή Αραμπατζή, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Μίκα Ιατρίδη, Λευτ. Αυγενάκης, Μάνος Κόνσολας, Γ. Καρασμάνης, Ν. Κρητικός, Γ. Κωτσός, Θεοφ. Λεονταρίδης, Μιχ. Λιβανός, Χρ. Μπουκώρος, Μιχ. Παπαδόπουλος, Θαν. Λιούτας, Φόντας Μπαραλιάκος, Στρ. Σιμόπουλος, Γιαν. Πασχαλίδης και Διον. Σταμενίτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατανοεί ότι τη συγκεκριμένη στιγμή τα στελέχη του κόμματός του βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση αφού το ένα πρόβλημα διαδέχεται το άλλο. Ο πρωθυπουργός έχει πάντως κατά νου ότι οφείλει να κρατά ανοικτούς διαύλους με όλες τις εσωκομματικές αποχρώσεις – από τη φιλελεύθερη πτέρυγα μέχρι τη λαϊκή Δεξιά και τους πιο «παραδοσιακούς» της παράταξης.

Διαβάστε επίσης:

Κοσμοσυρροή για την «Ιθάκη»: Ο Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του στο Παλλάς, ποιοι δίνουν το «παρών» (Photos/Video)

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

Μητσοτάκης για ΑμεΑ: «Καθρέφτης για μια χώρα και η φροντίδα για τους πολίτες με αναπηρία