05.12.2025 21:22

Αγρότες: Οδηγός ΙΧ επιχείρησε να σπάσει το μπλόκο στην κάτω Αχαΐα – Χτύπησε αυτοκίνητα

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (5/12) στο μπλόκο της κάτω Αχαΐας όταν οδηγός ενός ΙΧ επιχείρησε να περάσει το μπλόκο των αγροτών στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Στην προσπάθειά του να «σπάσει» το μπλόκο χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και παραλίγο να παρασύρει και κάποιους πεζούς, ανάμεσά τους και μία αστυνομικό. Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία για να συλληφθεί.

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, ένα άλλο μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε την Παρασκευή στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα. Μάλιστα οι αγρότες του Αιγίου στην Ολυμπία οδό έκλεισαν την εθνική για μία ώρα το βράδυ της Παρασκευής.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ το Σάββατο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

