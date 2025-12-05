Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σουπερστάρ του επαγγέλματός του, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Γκέρι έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτίρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

RIP Frank Gehry 😢🙏🏽🏢



Walt Disney Concert Hall – Los Angeles, CA (2003)



The Grand LA – Los Angeles, CA (2022)



Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health – Las Vegas, NV (2010)



Ray and Maria Stata Center at MIT – Cambridge, MA (2004) https://t.co/fOwZ9PlzkR pic.twitter.com/SW33ceBSPq — Kenny Uong (@_KennyUong_) December 5, 2025

Ο Φρανκ Όουεν Γκόλντμπεργκ, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στο Τορόντο το 1929, σε μια οικογένεια εβραϊκής καταγωγής που εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και πήρε το πτυχίο του το 1954. Την ίδια εποχή, άλλαξε το επώνυμό του σε «Γκέρι», για να προστατευθεί από αντισημιτικές ενέργειες. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό ενώ συνέχιζε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Άρχισε την καριέρα του από το γραφείο του αρχιτέκτονα Βίκτορ Γκρούεν ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και στο Παρίσι, υπό τον Αντρέ Ρεμοντέ.

Frank Gehry, whose daring and whimsical creations of leaning towers and sweeping sheets of curved metal made him a superstar in the world of architecture, died at the age of 96 https://t.co/EcLJ4pkqmn pic.twitter.com/Bibvly5MJ0 — Reuters (@Reuters) December 5, 2025

Επέστρεψε στην Καλιφόρνια και στις αρχές του 1960 άνοιξε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Έγινε γνωστός για τις ρευστές γραμμές του και τη χρήση λογισμικών σχεδιασμού, που κατέλαβαν κεντρική θέση στο έργο του.

Το 1989 τιμήθηκε με τη σημαντικότερη διάκριση, το βραβείο αρχιτεκτονικής Πρίτσκερ.

Συνέχισε να εργάζεται και σε προχωρημένη ηλικία, ολοκληρώνοντας το 2018 την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων του Facebook στη Σίλικον Βάλεϊ. Είχαν προηγηθεί το Ίδρυμα Λουί Βουιτόν στο Παρίσι (2014), ο ουρανοξύστης 8 Spruce Street στη Νέα Υόρκη (2011) και άλλα εμβληματικά κτίρια.

Σύμφωνα με το γραφείο του, πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι στη Σάντα Μόνικα, έπειτα από σύντομη ασθένεια του αναπνευστικού.

