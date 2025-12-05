Η στήλη σπανίως αναφέρει προσωπικές της εμπειρίες, ωστόσο αυτή τη φορά θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο.

Θέλησε, λοιπόν, να στείλει δέμα σε φίλους της σε χώρα της ΕΕ και σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει ιδιωτική επιχείρηση courier, στη λογική της ταχύτερης αποστολής: ωστόσο, έπαθε μια… σκοτοδίνη όταν έμαθε το κόστος αποστολής, που έφθανε τα 70 ευρώ (τα μικροδωράκια που περιείχε το δέμα δεν κόστιζαν τόσο, όλα μαζί).

Τελικά, αφού συνήλθε από το αρχικό σοκ, η στήλη μετέβη στο πλησιέστερο κατάστημα των ΕΛΤΑ, όπου και έστειλε το δέμα με κόστος κάτω των 30 ευρώ. Και κάπου εδώ η στήλη θα σημειώσει ότι – πέραν της διαφοράς της τιμής – και στο παρελθόν όσες φορές έστειλε δέμα στο εξωτερικό με τα ΕΛΤΑ δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα.

Μια και η γκρίνια είναι βασικό χαρακτηριστικό της στήλης, ας πούμε και έναν καλό λόγο εκεί που πρέπει.

