05.12.2025 21:56

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από Θεσσαλονίκη: Ζωτικής σημασίας για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ η Βόρεια Ελλάδα

gilfoil seve thessaloniki – new

«Η Βόρεια Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας», τόνισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο επετειακό δείπνο «ΣΕΒΕ: 50 Χρόνια Εξωστρέφειας».

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «το γεγονός ότι τόσο πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει να επενδύσουν και να επεκταθούν στη Βόρεια Ελλάδα – είτε πρόκειται για την Deloitte, την Pfizer ή την Chubb – και το απίστευτο ανθρώπινο κεφάλαιο που βρίσκεται εδώ, μαρτυρά την αυξανόμενη οικονομική σημασία της περιοχής».

Αυτό, όπως είπε, «έχει εμπνεύσει και άλλους να το λάβουν υπ’ όψιν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν εδώ».

«Η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή και πιο ζωτική από ό,τι είναι σήμερα», υπογράμμισε η κ. Γκιλφόιλ, επισημαίνοντας ότι από τη ΔΕΘ του 2018, όπου οι ΗΠΑ ήταν η τιμώμενη χώρα, «η Θεσσαλονίκη μπήκε στον χάρτη και οι αμερικανικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν».

Ο ρόλος της Β. Ελλάδας στην ενέργεια

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είπε πως στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα, «έχουμε ήδη συνεργαστεί με τους Έλληνες εταίρους μας για να προωθήσουμε ιστορικές συμφωνίες μέχρι την τελική γραμμή, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στην Ελλάδα και τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Η Βόρεια Ελλάδα, τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ, «διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτών των εξαγωγών των ΗΠΑ, μέσω της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Αλεξανδρούπολης (FSRU) και της επέκτασης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα εγκαινιασμένου συμπιεστή αερίου Κομοτηνής, που επιτρέπουν στην Ελλάδα να χρησιμεύσει ως περιφερειακός κόμβος ενέργειας».

Όπως τόνισε, «αυτές οι πρόσφατες συμφωνίες ενισχύουν επίσης την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια των δύο χωρών μας και δημιουργούν τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις για τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να μειώσουν την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Είπε, επίσης, ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον διατροφικό, αγροτικό, βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα, και απευθυνόμενη στο πολυπληθές επιχειρηματικό κοινό της εκδήλωσης σημείωσε πως το πρόγραμμα SelectUSA βοηθά τους υποψήφιους επενδυτές να συνδεθούν με τις κατάλληλες τοποθεσίες επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντοπίζοντας παράλληλα τις αλυσίδες εφοδιασμού, τα φορολογικά κίνητρα και τις ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας καθώς προχωράμε και εμβαθύνουμε την ιστορική μας σχέση -εστιάζοντας στην καινοτομία, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και τη συνεργασία, όχι μόνο ως σύμμαχοι, αλλά και ως φίλοι».

Τρία στρατηγικά λιμάνια συμβάλλουν στην αναμόρφωση της οικονομίας της περιοχής

«Επιπλέον, τρία στρατηγικά τοποθετημένα λιμάνια – η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα – συμβάλλουν στην αναμόρφωση της οικονομίας της περιοχής και στη δημιουργία εμπορικών, επενδυτικών και τουριστικών ευκαιριών που είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε. Και οι Αμερικανοί ανταποκρίνονται: Φέτος, περισσότεροι από 40.000 Αμερικανοί έχουν επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με κρουαζιερόπλοια των ΗΠΑ. Και αυτοί οι αριθμοί αναμφίβολα θα αυξηθούν», συμπλήρωσε.

Κρίσιμο πλεονέκτημα το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Η κ. Γκιλφόιλ υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως πρόκειται για «ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, ένα πλεονέκτημα που σκοπεύω να διασφαλίσω ότι θα παραμείνει μακροπρόθεσμος πυλώνας αυτής της κρίσιμης σχέσης».

