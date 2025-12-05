Podcast – Ουρουγουάη: Ένας κυριακάτικος περίπατος στο Μοντεβιδέο

Παρά το γεγονός ότι στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, πρωινό Κυριακής δεν βρίσκεις τίποτα να λειτουργεί, δεν παύει να είναι γοητευτικός ένας περίπατος στη λιακάδα, ιδίως τη χειμωνιάτικη.

Η κεντρική πλάθα Ιντεπεντέντσια περιστοιχίζεται από παλιά και νέα, όμορφα και άκομψα κτήρια. Λίγο παρακάτω ανοίγεται το Μοντεβιδέο στην παλιά πόλη, εκεί όπου η αναμόρφωσή της τη μετέτρεψε σε πόλο ψυχαγωγίας ντόπιων και τουριστών. Καφέ, εστιατόρια και μαγαζιά τουριστικών ειδών προσφέρουν την πλέον ευχάριστη όψη της πόλης, όπου τα πάντα επιτρέπονται, ακόμη και η μαριχουάνα.

Ας μη μας διαφεύγει ότι στη χώρα διετέλεσε πρόεδρος ο Πέπε Μουχίκα, ο θρυλικός Ελ Πέπε, ο «πιο φτωχός πρόεδρος του κόσμου», όπως ονομάστηκε. Ένα σχεδόν κωμικό περιστατικό δραπέτευσης αυτού και των συναγωνιστών του, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, χρωματίζει τη χαμογελαστή παρουσία του. Στην ανηφόρα του κεντρικού δρόμου, έχει κάποιος την ευκαιρία να γνωρίσει ένα χαρακτηριστικό, τοπικό παζάρι, για να καταλήξει να δοκιμάζει το εθνικό έδεσμα, το «τσιβίτο», με παγκόσμιο ρεκόρ χοληστερόλης. Ο ξένοιαστος περίπατος θα καταλήξει στο υπέροχο και οικογενειακά γιορταστικό παραλιακό μέτωπο και στο Εθνικό Μουσείο Οπτικών Τεχνών.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Γιάννης Μπέζος: «Το μεγαλύτερο πολιτικό μας πρόβλημα, είναι το κυκλοφοριακό»

Podcast – Ελευθερία Πάλλα: «Στον Άγιο Έρωτα έχω, ευτυχώς, κόντρα ρόλο»

Podcast – Ζερόμ Καλούτα: «Ψάχνω ακόμα να βρω τη γέφυρα που ενώνει το Κονγκό με την Ελλάδα»