05.12.2025 16:21

Πτολεμαΐδα: 16χρονος λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά – Πήγε στο κατάστημα με το… ποδήλατό του

peripoliko_elas_astynomia

Προβληματισμό προκαλεί η περίπτωση ενός 16χρονου στην Πτολεμαΐδα, ο οποίος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά, αποσπώντας 850 ευρώ.

Ο ίδιος κατηγορείται – επιπλέον – ότι αποπειράθηκε να ληστέψει με την απειλή μαχαιριού άλλα δύο μίνι μάρκετ στην ίδια πόλη, αλλά, καθώς συνάντησε την αντίδραση των ιδιοκτητών τους, έφυγε άπραγος οδηγώντας το ποδήλατό του.

Τη φερόμενη δράση του ανήλικου αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Δικογραφία και σε βάρος των γονιών του ανηλίκου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα και βραδινές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων – «στόχων».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 16χρονου εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φέρεται να έφερε κατά την τέλεση των πράξεών του, το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς, και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τις αξιόποινες πράξεις, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

