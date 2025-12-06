Σκοπευτής της αμερικάνικης Ακτοφυλακής πυροβολεί με ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό (Video)

Βίντεο από την επιχείρηση «Pacific Viper», κατά την οποία οποία σκοπευτής της αμερικανικής ακτοφυλακής πυροβολεί ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό, δημοσίευσε το Fox News Digital.

Πρόκειται για την επιχείρηση της περασμένης Τρίτης, όταν η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε περισσότερα από 9.000 κιλά κοκαΐνης σε μία αποστολή εξάρθρωσης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στο Μεξικό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης από την Ακτοφυλακή που συνδέεται με σκάφη ταχύτητας.

Operation Pacific Viper ELIMINATES narco-terrorists in the Eastern Pacific.



On Tuesday, @USCG Cutter Munro interdicted over 20,000 pounds of cocaine in a single mission – more than 7.5 million potentially lethal doses.



MAKE AMERICA SAFE AGAIN. pic.twitter.com/dqePB5ZJkk — Homeland Security (@DHSgov) December 6, 2025

H αποστολή περιλάμβανε τη βοήθεια ειδικών ελικοπτέρων της Ακτοφυλακής και ενός σκοπευτή από την «Ηλεκτρονική Στρατηγική Σχολή Ακτοφυλακής» (HITRON), ο οποίος χρησιμοποίησε στοχευμένα πυρά για να καταστρέψει τις μηχανές ενός ταχύπλοου που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Σκοπός ήταν να αχρηστευτεί το σκάφος για να διευκολυνθεί η κατάσχεση των ναρκωτικών από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής.

Η ποσότητα της κοκαΐνης που κατασχέθηκε σε αυτή την επιχείρηση ήταν ισοδύναμη με 7,5 εκατομμύρια επικίνδυνες δόσεις.

Η επιχείρηση «Pacific Viper», η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο, είναι μια κοινή δράση της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με στόχο να περιοριστεί η ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου Τραμπ κατά των ναρκωτικών καρτέλ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι και τον Οκτώβριο, η Ακτοφυλακή είχε κατασχέσει συνολικά 100.000 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού, με περίπου 725 κιλά να κατάσχονται καθημερινά. Η Ακτοφυλακή αναφέρει ότι το 2025 έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ποσότητα κατάσχεσης στην ιστορία της, φτάνοντας τα 231.332 κιλά κοκαΐνης για το έτος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στα ναρκωτικά, πραγματοποιώντας περισσότερες από 20 επιθέσεις σε ναρκωτικά σκάφη στη Λατινική Αμερική από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Νομοθέτες εκφράζουν την ανησυχία τους για τη νομιμότητα των επιθέσεων αυτών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει, ωστόσο, πως διαθέτει την εξουσιοδότηση να τις πραγματοποιεί.

