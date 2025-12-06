Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τέσσερις άμαχοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν σε ανταλλαγές πυρών σε μεθοριακή περιοχή με το Πακιστάν, δήλωσε στο AFP ο κυβερνήτης της αφγανικής περιφέρειας Σπιν Μπολντάκ, ο Αμπντούλ Καρίμ Τζάχαντ.
Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγόρησαν χθες, Παρασκευή, η μια πλευρά την άλλη ότι άνοιξε πυρ σε μεθοριακή περιοχή.
Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.
«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις ου ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Διαβάστε επίσης:
Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος: ΗΠΑ και Ουκρανία χαράσσουν οδικό χάρτη ειρήνης – Ρωσική απειλή για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία
Influencer συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατ. δολάρια για 88χρονο που έχασε την σύνταξή του – Η συγκινητική ιστορία
Reuters: Σχέδιο ανατροπής του αλ Σάραα στη Συρία οργανώνουν από την Ρωσία συνεργάτες του Άσαντ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.