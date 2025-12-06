search
06.12.2025 08:24

Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν

06.12.2025 08:24
Τέσσερις άμαχοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν σε ανταλλαγές πυρών σε μεθοριακή περιοχή με το Πακιστάν, δήλωσε στο AFP ο κυβερνήτης της αφγανικής περιφέρειας Σπιν Μπολντάκ, ο Αμπντούλ Καρίμ Τζάχαντ.

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγόρησαν χθες, Παρασκευή, η μια πλευρά την άλλη ότι άνοιξε πυρ σε μεθοριακή περιοχή.

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις ου ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

