Ζάκυνθος: Το πιτ μπουλ της οικογένειας σκότωσε τον 2χρονο στην αυλή (Video)

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο ο θάνατος ενός παιδιού μόλις δύο ετών, μετά από επίθεση του σκύλου της οικογένειας του στο χωριό Άγιος Λέοντας.

Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όπου ζούσε με τον αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν το οικογενειακό Πιτ Μπουλ για άγνωστο λόγο επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς κατέληξε.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

