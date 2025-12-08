Αυτό είναι το πλέον χριστουγεννιάτικο σπίτι της Αθήνας – Χρειάστηκαν 20 μέρες και 20.000 λαμπιόνια για να στολιστεί (Video)

Eίναι σίγουρα το πλέον χριστουγεννιάτικο σπίτι σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Κάτω Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα.

Ο φετινός στολισμός αριθμεί περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε μιλώντας σε κανάλι της ΕΡΤ, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός.

Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα – όπως αναφέρουν οι κάτοικοι – πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

20.000 λαμπιόνια και 20 ημέρες… σκληρής δουλειάς

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες σκληρής εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του.

Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία.

Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη… τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00.

Επίσημα τα φώτα άναψαν χθες στις 8 το βράδυ.

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό.

Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε – όπως λέει – να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.

Διαβάστε επίσης

Ζάκυνθος: Σήμερα η απόφαση για τη θανάτωση ή μη του πίτμπουλ – Συγκλονίζoυν οι τελευταίες στιγμές του δίχρονου παιδιού (Video)

Ίλιον: Απόπειρα βιασμού ανήλικης πίσω από το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – 17χρονη κατήγγειλε τον πεθερό της, επτά συλλήψεις

Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός ΙΧ προκάλεσε δυο απανωτά θανατηφόρα ατυχήματα – Δύο νεκροί, ένας τραυματίας