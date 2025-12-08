Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι συμφωνίες LNG Ελλάδας – ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Οι πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών εταιρειών για την εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ, το οποίο στη συνέχεια θα επανεξάγεται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, «αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV με τη Βόνι Κουίν στη Νέα Υόρκη.

Οι συμφωνίες αυτές «ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας» και «συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», ενώ «αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, διότι μεταβάλλουν σε σημαντικό βαθμό τον ενεργειακό της χάρτη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Υπάρχουν και ιδέες για περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής μας συνεργασίας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει την πορεία της προς την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου. Παράλληλα, η Ουκρανία δίνει μάχη για να εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια για τον χειμώνα, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατέστρεψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Σε μια ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τις ημέρες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα διεκδικήσει αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup, σημειώνει το Bloomberg.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την κορυφαία θέση της ευρωζώνης «υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική», δήλωσε ο Χατζηδάκης.

