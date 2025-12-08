Διά περιπάτου πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση την Παρασκευή (5/12)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με το «Σόι σου» να πηγαίνει «σφαίρα» ήταν αναμενόμενο ο Alpha στο σύνολο της Παρασκευής να δρέψει δάφνες τηλεθέασης.
Δεύτερη επιλογή ήταν το Mega και ο ΣΚΑΪ ξαναείδε διψήφιο μερίδιο χάρη στο «The Voice-best of».
Η Παρασκευή είναι επίσης «καλή ημέρα» και για το Open. Το κανάλι της Παιανίας σταθερά τις τρείς πρόσφατες Παρασκευές, μαζί με αυτή που μας πέρασε, αποσπά μερίδιο άνω του 6%, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.
