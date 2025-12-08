Χαρακτηριστικά από τη μέρα της μαρμότας στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (6,7/12)

Δεν αντέχει ανάλυσης ποια και γιατί ήταν τα πρώτα δύο σε προτιμήσεις προγράμματα του Σαββάτου. Όχι ότι σημειώθηκε στο 1–2 του Top της Κυριακής κάποια αλλαγή σε σχέση με τις ίδιες ημέρες του προπερασμένου γουίκεντ.

Εξαιρουμένης της χαλαρής σχέσης του κόσμου με τα καθιερωμένα κανάλια, στα αξιοπρόσεκτα του Σαββάτου ήταν το πλασάρισμα της ανεπανάληπτης ελληνικής ηθογραφικής κωμωδίας «Ο μπακαλόγατος» και η κυριαρχία – λόγω κυρίως κακοκαιρίας Byron, μπλόκων αγροτοκτηνοτρόφων και παρουσίασης βιβλίου Τσίπρα – των δελτίων ειδήσεων.

Μέχρι και το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ πλασαρίστηκε στην κορυφαία 10άδα εκπομπών της ημέρας.

Την Κυριακή ο γενικός δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά, ως συνήθως τέτοια μέρα και έπειτα από το «χαλαρό» σε τηλεθέαση Σάββατο, με έντονη επίσης την εκπροσώπηση των δελτίων ειδήσεων.

