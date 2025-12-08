Η γνωστή… τραμπάλα στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών, ανάμεσα σε ΣΚΑΪ – MEGA (6,7/12)

Οριακά πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις του Σαββάτου ήταν ο ΣΚΑΪ, χάρη κυρίως στο «The Voice», με τον Alpha να έχει συγκέντρωση στην αρχή της ημέρας λόγω Νίκου Μάνεση (χρόνια πολλά) και σταθερή επίδοση αν και σε όχι πολύ ψηλά επίπεδα στο prime time, σύμφωνα με τη Nielsen.

Το τρίτο διψήφιο μερίδιο της ημέρας κατευθύνθηκε στο Mega που όμως είχε ελάχιστη διαφορά (-0,4) από το αντίστοιχο προηγούμενο του σταθμού.

Την Κυριακή όμως, το Mega «πήρε κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή από τότε που ενέταξε στο κυριακάτικο μενού του τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνοντας σετάκι στο prime time με τη «Γη της ελιάς».

Ο Alpha προφανώς και διατήρησε τη δυναμική που είχε αναπτύξει από την προηγούμενη ημέρα, σχεδόν αναλλοίωτη, και για μια ακόμα Κυριακή Star και ΣΚΑΪ ήταν ισοδύναμοι.

Νέα υψηλή επίδοση (2,8%) εμφάνισε το ΕΡΤNews, από τότε (11/11) που δημοσιοποιούνται στοιχεία τηλεθέασης για την πορεία του ειδησεογραφικού σταθμού της ΕΡΤ.

