search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 21:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 20:04

Η γνωστή… τραμπάλα στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών, ανάμεσα σε ΣΚΑΪ – MEGA (6,7/12)

08.12.2025 20:04
Tileorasi

Οριακά πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις του Σαββάτου ήταν ο ΣΚΑΪ, χάρη κυρίως στο «The Voice», με τον Alpha να έχει συγκέντρωση στην αρχή της ημέρας λόγω Νίκου Μάνεση (χρόνια πολλά) και σταθερή επίδοση αν και σε όχι πολύ ψηλά επίπεδα στο prime time, σύμφωνα με τη Nielsen.

Το τρίτο διψήφιο μερίδιο της ημέρας κατευθύνθηκε στο Mega που όμως είχε ελάχιστη διαφορά (-0,4) από το αντίστοιχο προηγούμενο του σταθμού.

Την Κυριακή όμως, το Mega «πήρε κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή από τότε που ενέταξε στο κυριακάτικο μενού του τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνοντας σετάκι στο prime time με τη «Γη της ελιάς».

Ο Alpha προφανώς και διατήρησε τη δυναμική που είχε αναπτύξει από την προηγούμενη ημέρα, σχεδόν αναλλοίωτη, και για μια ακόμα Κυριακή Star και ΣΚΑΪ ήταν ισοδύναμοι.

Νέα υψηλή επίδοση (2,8%) εμφάνισε το ΕΡΤNews, από τότε (11/11) που δημοσιοποιούνται στοιχεία τηλεθέασης για την πορεία του ειδησεογραφικού σταθμού της ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης:

Εκατομμυριούχο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» και την προηγούμενη Παρασκευή (5/12)

Γιατί κόπτεται ο Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros Discovery; – Ο ρόλος κλειδί του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ

«Σφήνα» από Paramount Skydance: Επιθετική προσφορά για την Warner Bros Discovery μετά τη νίκη του Netflix στη «μάχη» των προσφορών – Ο ρόλος του Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio-kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 17χρονο – «Άφαντος» ο οδηγός (Video)

eurovision_new
MEDIA

Eurovision 2026: Τα «ναι», τα «όχι» και η αποχή – Πώς επηρεάζει η απουσία της Ισπανίας

koutsolampros
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος νέος πρόεδρος του ΔΣΑ – Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση

dimokratia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κρίση θεσμών, αδιαφάνεια και συγκάλυψη»: «Κεραυνοί» Καραμανλή στην κυβέρνηση και ηχηρά μηνύματα Βενιζέλου

dalika
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια: Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα Ι.Χ. (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 21:22
troxaio-kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 17χρονο – «Άφαντος» ο οδηγός (Video)

eurovision_new
MEDIA

Eurovision 2026: Τα «ναι», τα «όχι» και η αποχή – Πώς επηρεάζει η απουσία της Ισπανίας

koutsolampros
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος νέος πρόεδρος του ΔΣΑ – Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση

1 / 3