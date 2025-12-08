Κατρίνης: Ζητούμενο η ενημέρωση και η διαφάνεια στα εξοπλιστικά

Η απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ. που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό, όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου, αποτελεί αρνητική εξέλιξη και αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα με την οποία τοποθετείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

«Παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Παρά το αίτημά μας να ενημερωθεί -έστω και εκ των υστέρων-η Βουλή για το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής του επενδυτικού πλάνου για το SAFE που έστειλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ε.Ε. και το οποίο…απορρίφθηκε.

Παρά τις επίμονες διαμαρτυρίες μας για την επιλογή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις fast track διαδικασίες συζήτησης και έγκρισης εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,355 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς» καταλήγει ο κ. Κατρίνης στη δήλωσή του.

