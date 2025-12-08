search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 18:08

Κατρίνης: Ζητούμενο η ενημέρωση και η διαφάνεια στα εξοπλιστικά

08.12.2025 18:08
katrinis_2511_1920-1080_new

Η απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ. που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό, όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου, αποτελεί αρνητική εξέλιξη και αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα με την οποία τοποθετείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

«Παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και  Άμυνας της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Παρά το αίτημά μας να ενημερωθεί -έστω και εκ των υστέρων-η Βουλή για το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής του επενδυτικού πλάνου για το SAFE που έστειλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ε.Ε. και το οποίο…απορρίφθηκε.

Παρά τις επίμονες διαμαρτυρίες μας για την επιλογή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις fast track διαδικασίες συζήτησης και έγκρισης εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,355 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς» καταλήγει ο κ. Κατρίνης στη δήλωσή του.

Διαβάστε επίσης:

Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι συμφωνίες LNG Ελλάδας – ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Τσουκαλάς σε κυβέρνηση: «Με την κάλυψή σας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

Χάρης Δούκας: «Ως εδώ! Η κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου πρέπει να είναι η αρχή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kastelorizo kakokairia byron – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία Byron

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

agrotes irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Άνοιξαν τα αεροδρόμια στην Κρήτη – Μια πτήση ανά 3 ώρες θα επιτρέπουν στα Χανιά – Κλειστό το «Καζαντζάκης» από τις 23:00

mitilini
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες απέκλεισαν τις εισόδους του πλοίου «Διαγόρας» – Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:27
kastelorizo kakokairia byron – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία Byron

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

1 / 3