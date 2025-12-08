Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράζεται τη «φιλοσοφία» του για την ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής

Έπειτα από δεκαετίες στο προσκήνιο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μίλησε ανοιχτά για το πώς εξισορροπεί την προσωπική του ζωή με την πολύ δημόσια καριέρα του.

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, το περιοδικό TIME αποκάλυψε τον 51χρονο ηθοποιό ως τον Διασκεδαστή της Χρονιάς 2025. Στη συνέντευξή του κατά την αποδοχή της τιμής, ο σταρ του One Battle After Another μίλησε για την εμπειρία του στο προσκήνιο.

«Ήταν μια ισορροπία που διαχειριζόμουν σε όλη μου την ενήλικη ζωή», είπε στο περιοδικό συζητώντας τη «φιλοσοφία» του για τη διατήρηση μιας προσωπικής ζωής εν μέσω της δουλειάς του. «Και παρόλα αυτά δεν είμαι ειδικός».

«Νομίζω ότι η απλή φιλοσοφία μου είναι να βγαίνεις εκεί έξω και να κάνεις κάτι μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή έχεις κάτι να δείξεις», πρόσθεσε ο Ντι Κάπριο. «Διαφορετικά, απλώς εξαφανίσου όσο πιο συχνά μπορείς».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης στο TIME ότι, ενώ απόλαυσε την φήμη που ακολούθησε την εντυπωσιακή του ερμηνεία στον Τιτανικό του 1997, η προσοχή που την συνόδευε ήταν συντριπτική. Εκείνη την εποχή, είπε στο περιοδικό: «Σκέφτηκα, εντάξει, πώς γίνεται να έχω μια μακρά καριέρα;»

«Επειδή αγαπώ αυτό που κάνω», πρόσθεσε ο Ντι Κάπριο, «και νιώθω ότι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις μια μακρά καριέρα είναι να φεύγεις από τα μάτια του κόσμου».

Ο σταρ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βγαίνει με τη Βιτόρια Τσερέτι, είναι γνωστό ότι κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και μοντέλο από την Ιταλία εμφανίστηκε για να υποστηρίξει τον Ντι Κάπριο στην πρεμιέρα του One Battle After Another τον Σεπτέμβριο στο Λος Άντζελες. Η Τσερέτι δεν πόζαρε με τον Ντι Κάπριο στο κόκκινο χαλί, αλλά συναναστράφηκε με το πλήθος στην πρεμιέρα της ταινίας σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον.

Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος έχει ρομαντική σχέση με την Τσερέτι για περισσότερα από δύο χρόνια, δεν έχει μιλήσει δημόσια γι’ αυτήν.

Το μοντέλο, εν τω μεταξύ, έκανε τα πρώτα της δημόσια σχόλια για τη σχέση τους στη Vogue France τον Μάρτιο. Το περιοδικό αναφέρθηκε απλώς στον φίλο της ως «πολύ, πολύ διάσημο ηθοποιό».

«Μόλις μπεις σε σχέση με κάποιον που έχει μεγαλύτερο κοινό από εσένα, γίνεσαι “κοπέλα” — ή “αγόρι”», είπε η Τσερέτι στο περιοδικό. «Και αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά ενοχλητικό. Ξαφνικά, ο κόσμος μιλάει για σένα ως κοπέλα του τάδε που ήταν πρώην του τάδε».

«Οπότε δεν είναι ωραίο να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις όποιον θέλεις, λόγω των ταμπελών που πρέπει να σου κολλήσουν», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, το μοντέλο αποκάλυψε επίσης ότι γνωρίστηκε με τον Ντι Κάπριο «στο Μιλάνο» και είπε ότι το να βγαίνεις με «έναν από τους πιο επιθυμητούς ανθρώπους στον κόσμο» (όπως περιγράφεται από τη Vogue France) είναι «κάτι που μαθαίνεις» πώς να αντιμετωπίζεις.

«Αν αυτό που βιώνετε είναι αληθινό, αν ξέρετε ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον, τότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε», πρόσθεσε τότε. «Επειδή η αγάπη προστατεύει και δίνει αυτοπεποίθηση».

