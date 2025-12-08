Ο Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα, εμπορίου και ευρύτερα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Θεοδωρικάκου

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Τζον Κατσιματίδη, έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα, εμπορίου και ευρύτερα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας, με μεγάλη προσφορά στην Πατρίδα».

