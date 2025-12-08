search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
08.12.2025 15:31

Πρώτο Σχολικό Τουρνουά Unified Καλαθοσφαίρισης Special Olympics Hellas

08.12.2025 15:31
Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε το 1ο Σχολικό Τουρνουά Unified Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα Special Olympics Hellas και την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ανατολικής Αττικής.

Η δράση υλοποιήθηκε στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κορωπίου «Γ.Σ. Παπασιδέρης», με τη συμμετοχή 85 μαθητών με και χωρίς νοητική αναπηρία από 9 σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Τα σχολεία αυτά είναι πιστοποιημένα από τα Special Olympics Hellas ως Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού χάρη στη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Special Olympics Hellas «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.». Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 22ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Καλαθοσφαίρισης Special Olympics 2025 με τη συμμετοχή αθλητών Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas.

Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για το πνεύμα συνεργασίας που αναδεικνύουν οι Μεικτές – Unified δράσεις.

Ο Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας, Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, δήλωσε:
«Η ένταξη ξεκινά από τη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, η εκπαιδευτική κοινότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης και αποδοχής. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που είναι σήμερα εδώ μας έδειξαν και θα συνεχίσουν να μας δείχνουν τον δρόμο.»

Το 1ο Σχολικό Τουρνουά Unified Καλαθοσφαίρισης, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025,  αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών συνύπαρξης, συνεργασίας και αμοιβαίας αποδοχής. Μέσα από κοινά αθλητικά βιώματα, μαθητές με και χωρίς αναπηρία χτίζουν δεσμούς, αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, καλλιεργώντας μια ενταξιακή κουλτούρα που τους ακολουθεί και έξω από το σχολικό γήπεδο.

Η δράση αυτή δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός· είναι αποτέλεσμα μιας στενής και ουσιαστικής συνεργασίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια. Η εκδήλωση εντάσσεται στο τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας «Στοχεύοντας σε μια Ενταξιακή Γενιά» που έχουν υπογράψει  τα Special Olympics International, τα Special Olympics Hellas με το ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και στο 3ετες Σύμφωνο Συνεργασίας (2025–2027) που ενώνει το Υπουργείο, τα Special Olympics Hellas και τα Special Olympics International, κάνοντας την Ελλάδα Μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Προώθησης της Ένταξης.

Μέσα από αυτές τις συμφωνίες, τα τελευταία 7 χρόνια, πάνω από 360 σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί, και 25.000 χιλιάδες μαθητές έχουν συμμετάσχει σε μεικτές αθλητικές δράσεις.

