Airbnb: «Φουλ» κρατήσεις εν όψει Χριστουγέννων – Τα οφέλη, οι παγίδες και οι ανησυχίες της αγοράς

Η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb συνεχίζει να επεκτείνεται στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βάλει «φρένο» με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, η περίοδος Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφει συνεχή αύξηση στον αριθμό των καταλυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά όχι απλώς αντέχει, αλλά και ενισχύεται.

Η Αθήνα, μάλιστα, συγκαταλέγεται για το β΄ τρίμηνο του 2025 στους 20 κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς βραχυχρόνιας μίσθωσης, με υψηλές πληρότητες και σταθερή εισροή ταξιδιωτών. Ενόψει Χριστουγέννων, οι κρατήσεις κινούνται ανοδικά, ιδίως στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου πολλά διαμερίσματα εμφανίζουν πληρότητα άνω του 80% για τις ημέρες των εορτών — επίπεδα που ανταγωνίζονται ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τα θετικά: Εισόδημα, τουρισμός και το «σπρώξιμο» της οικονομίας

Η άνοδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει σαφή οφέλη:

Ενισχύει το εισόδημα χιλιάδων ιδιοκτητών, που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τις μισθώσεις ως «δεύτερο μισθό» εν μέσω ακρίβειας.

Ανανεώνει το τουριστικό προϊόν, προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν ευελιξία, καλύτερες τιμές και εμπειρία μέσα στις γειτονιές.

Δημιουργεί έσοδα για το κράτος, μέσω φορολόγησης και καταγραφής των ακινήτων στις σχετικές πλατφόρμες.

Κινεί την αγορά υπηρεσιών (καθαρισμοί, συντηρήσεις, μικρές ανακαινίσεις), ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.

Για τα Χριστούγεννα, όπου η Αθήνα εμφανίζει την υψηλότερη τουριστική ζήτηση της τελευταίας δεκαετίας, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θεωρούνται κρίσιμες, καθώς τα ξενοδοχεία στο κέντρο φτάνουν γρήγορα σε υψηλές πληρότητες.

Τα αρνητικά: Πίεση στα ενοίκια και ανησυχίες στον τουριστικό κλάδο

Παρά τα οφέλη, οι αρνητικές συνέπειες είναι πλέον ορατές και στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο της Ένωσης στα Γιάννενα, σημείωσε ότι η «ανεξέλεγκτη επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων πιέζει τις τιμές και δυσχεραίνει την αναβάθμιση μικρών και οικογενειακών μονάδων», ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα:

η συρρίκνωση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση

η συνεπακόλουθη άνοδος των ενοικίων, ειδικά σε Αθήνα και νησιά

και η «τουριστικοποίηση» ολόκληρων περιοχών

δημιουργούν έντονη κοινωνική πίεση, με τους μισθωτές κατοικιών να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος.

Τι προβλέπεται για τα Χριστούγεννα και πόσα εισπράττει το κράτος κάθε χρόνο

Οι πρώτες ενδείξεις για την εορταστική περίοδο είναι ιδιαίτερα θετικές: η Αθήνα και οι δημοφιλείς αστικοί προορισμοί εμφανίζουν ήδη αυξημένες κρατήσεις, που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν — και ίσως θα ξεπεράσουν — τα επίπεδα του περσινού Δεκεμβρίου. Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, το κράτος εισπράττει σημαντικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω φόρων εισοδήματος, τελών και δηλώσεων στις πλατφόρμες. Τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα την τελευταία τριετία παρουσιάζουν σταθερή ανοδική τάση, αντανακλώντας την έκρηξη των διαμερισμάτων τύπου Airbnb στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν η φετινή εορταστική κίνηση κινηθεί όπως προδιαγράφεται, το 2025 μπορεί να καταγραφεί ως μία από τις καλύτερες χρονιές σε φορολογικές εισπράξεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Με λίγα λογια οι εορτές αναμένεται να φέρουν νέο κύμα κρατήσεων και υψηλά έσοδα για τους ιδιοκτήτες, όμως οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Το 2025 σηματοδοτεί ήδη μια χρονιά όπου η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα περιοριστεί, αλλά με ποιον τρόπο θα συνυπάρξει με τη στέγαση, τα ξενοδοχεία και τις ανάγκες των πόλεων.

Διαβάστε επίσης

Στο στόχαστρο 770 μεταβιβάσεις και δωρεές – Η ΑΑΔΕ ψάχνει πιθανές καταχρήσεις αφορολόγητων

Έκρηξη έως 57% στην τιμή μοσχαρίσιου κρέατος φέτος τα Χριστούγεννα

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: «Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων»