Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η Affidea ανανεώνουν τη συνεργασία τους

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και η Affidea Ελλάδος ανακοίνωσαν την ανανεωμένη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Η υπογραφή της νέας συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο διαγνωστικό κέντρο Affidea Πατησίων. Η ανανέωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τον μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του HIV/AIDS, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα σεξουαλικής και γενικότερης υγείας των νέων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Affidea και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσφέρουν ειδικά προνομιακά πακέτα και εκπτώσεις στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, παρέχοντας πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις, διαγνωστικές υπηρεσίες και ενημερωτικά προγράμματα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση των νέων, μέσα από υπεύθυνη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα της υγείας τους σε ασφαλές και προνομιακό περιβάλλον. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Affidea και ενημερώθηκε διεξοδικά για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος.

Με την υπογραφή της συνεργασίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος Θεόδωρος Καρούτζος δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά. Για εμάς στην Affidea, η πρόσβαση των νέων σε αξιόπιστες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι ευθύνη. Η σύμπραξη αυτή αντανακλά τις κοινές μας αξίες και τη δέσμευση για τη διαρκή στήριξη των νέων ανθρώπων, προσφέροντάς τους τα εφόδια για μια ζωή με υγεία, ασφάλεια και ενημέρωση».

Από την πλευρά της, η Ά. Ροκοφύλλου δήλωσε: «Η ανανεωμένη συνεργασία μας με τον Όμιλο Affidea αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και προληπτικούς ελέγχους. Μέσω του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, οι νέοι αποκτούν ουσιαστικές ευκαιρίες για ενημέρωση, πρόληψη και αυτοφροντίδα, αξιοποιώντας προνομιακές συνθήκες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η δράση αυτή πραγματοποιείται κατά τον μήνα πρόληψης του HIV/AIDS, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για θέματα σεξουαλικής υγείας και λοιμωδών νοσημάτων. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των νέων, που συνδυάζει την προστασία της υγείας τους με την υπεύθυνη ενημέρωση και ενδυνάμωσή τους».

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με το Ν. 4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας.

Ταυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές, ενώ οι συνεργάτες στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως σε Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Μεταφορές, Καταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, Αθλητισμό και Τουρισμό.

