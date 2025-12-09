Με ευρύτατη συναίνεση ψηφίστηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα

Με ευρύτατη συναίνεση «πέρασαν» από την Ολομέλεια τα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία υπέρ των μέτρων τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ (η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της).

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στηρίχθηκε από τα κόμματα προβλέπει τη χορήγηση ειδικής σύνταξης, ίση με το τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης, ύψους 1700 ευρώ, προς τους εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι και οικονομική στήριξη προς τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων καθώς και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν κατά την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα.

Επίσης, προβλέπεται καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Διακομματική στήριξη συγκέντρωσε και η τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς την υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ, ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά δήλωσαν «παρών».

