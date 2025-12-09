search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 19:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

09.12.2025 18:38

Με ευρύτατη συναίνεση ψηφίστηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα

09.12.2025 18:38
vouli theoreia siggeneis timatovn – new
Συγγενείς θυμάτων παρακολουθούν την ψηφοφορία στη Βουλή

Με ευρύτατη συναίνεση «πέρασαν» από την Ολομέλεια τα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα. 

Κατά τη σχετική ψηφοφορία υπέρ των μέτρων τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ (η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της).

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στηρίχθηκε από τα κόμματα προβλέπει τη χορήγηση ειδικής σύνταξης, ίση με το τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης, ύψους 1700 ευρώ, προς τους εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι και οικονομική στήριξη προς τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων καθώς και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν κατά την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα. 

Επίσης, προβλέπεται καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Διακομματική στήριξη συγκέντρωσε και η τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς την υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ, ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά δήλωσαν «παρών». 

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης για τροπολογία στήριξης πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι: «Καμία ρύθμιση δεν απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν»

Επίσκεψη Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Ναυτιλίας – Θερμή υποδοχή από Κικίλια (Video)

Στα μπλόκα ο Ανδρουλάκης: «Η διαφθορά και η ανικανότητα της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε αδιέξοδο» – Κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
force-danezis
MEDIA

ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»

kyvernoepithesi 776- new
BUSINESS

Kaspersky: Πιο ευάλωτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κυβερνοαπειλές – Η Ελλάδα στο στόχαστρο

paidia-social_media-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 19:10
force-danezis
MEDIA

ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»

kyvernoepithesi 776- new
BUSINESS

Kaspersky: Πιο ευάλωτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κυβερνοαπειλές – Η Ελλάδα στο στόχαστρο

paidia-social_media-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

1 / 3