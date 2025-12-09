Λασίθι: ΙΧ συγκρούστηκε με κοπάδι προβάτων στον ΒΟΑΚ – Χειροπέδες στον κτηνοτρόφο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/12) επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με… κοπάδι προβάτων.
Όλα συνέβησαν στο ύψος των Λιμνών Λασιθίου, όταν ο οδηγός είδε τα πρόβατα μπροστά του στον δρόμο, δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημά του και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, όπως και οι ζημιές στο όχημα.
Σύμφωνα με το patris.gr, ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Δυστυχώς δεν είχαν την ίδια τύχη τα ζώα.
Από την Αστυνομία Λασιθίου έγινε έρευνα και βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού που ήταν ανεπιτήρητο στο ΒΟΑΚ και συνελήφθη.
Πρόκειται για έναν 53χρονο κτηνοτρόφο ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου.
