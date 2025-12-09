Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σήμερα στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

