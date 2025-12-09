Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σήμερα στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:
Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),
Ο Υπουργός Εξωτερικών,
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
