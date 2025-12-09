search
09.12.2025 07:49

Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

09.12.2025 07:49
Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σήμερα στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),
Ο Υπουργός Εξωτερικών,
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

1 / 3