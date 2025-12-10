Ευβοϊκή Ζύμη: Συμμετοχή στο SustainableManufacturingConference – Η βιομηχανία τροφίμων μπροστά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Στο Sustainable Manufacturing Conference συμμετείχε η Ευβοϊκή Ζύμη, λαμβάνοντας μέρος στο πάνελ «Build the Future: Smart Manufacturing & Green Transformation», με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, Νίκο Κωνσταντάκη, να αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής στη βιομηχανική παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κωνσταντάκης παρουσίασε το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν σήμερα οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, τονίζοντας ότι ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά προϋπόθεση βιωσιμότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας — ειδικά στον κλάδο ζύμης, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών αυξάνονται.

Ο CFO της Ευβοϊκής Ζύμης αναφέρθηκε στις επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

συστήματα ενεργειακής αυτονόμησης,

τεχνολογίες IoT για βελτιστοποίηση της παραγωγής,

εκσυγχρονισμός των αυτοματισμών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο «πράσινο» εργοστάσιο της εταιρείας στο Σχηματάρι, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί μια ελληνική βιομηχανία να ενσωματώσει την αειφορία στην παραγωγική της δομή. Το εργοστάσιο διαθέτει zero feed-in φωτοβολταϊκό σύστημα 1 MWp για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας, επιτρέποντας στη μονάδα να λειτουργεί με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο κ. Κωνσταντάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, επισημαίνοντας δύο βασικά εμπόδια: την έλλειψη επαρκούς κρατικής στήριξης για επενδύσεις πράσινης μετάβασης και το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού, που ωθεί πολλές επιχειρήσεις σε ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση.

Με την παρουσία της στο συνέδριο, η Ευβοϊκή Ζύμη έθεσε στο προσκήνιο τα κρίσιμα ζητήματα που καθορίζουν τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο, πιο αποδοτικό και ψηφιακά ανεπτυγμένο μοντέλο παραγωγής. Παράλληλα, συνέβαλε στη διεύρυνση της δημόσιας συζήτησης για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της στα επόμενα χρόνια.

