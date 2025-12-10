search
10.12.2025 08:10

Νέο «στέκι» στη Γλυφάδα – Το PapagalosGreece ξαναδιαβάζει τη μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνο ύφος

10.12.2025 08:10
papagalos rest

Η γαστρονομική σκηνή της Γλυφάδας συνεχίζει να κινείται, με νέες αφίξεις να προστίθενται η μία μετά την άλλη. Στην Κύπρου 65 άνοιξε πρόσφατα το Papagalos Greece, ένα εστιατόριο που επιχειρεί να δώσει μια πιο σύγχρονη και δημιουργική πνοή στη μεσογειακή κουζίνα, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε σταθερό γαστρονομικό προορισμό.

Ο χώρος έχει στηθεί με καθαρή αισθητική ταυτότητα: γήινα χρώματα, tropical λεπτομέρειες, χαλαρή ατμόσφαιρα και μοντέρνο design που αποφεύγει τις υπερβολές, λειτουργώντας περισσότερο ως σκηνικό για άνετα after-work γεύματα, social βραδιές και πιο ιδιαίτερες εξόδους. Η προσέγγιση θυμίζει ότι η νέα άφιξη δεν στοχεύει μόνο στους «ψαγμένους» καλοφαγάδες των Νοτίων, αλλά και σε όσους θέλουν μια προσιτή, κομψή εμπειρία.

Την κουζίνα επιμελείται ο σεφ Νίκος Πατσιώρας, γνωστός για τη φιλοσοφία που στηρίζεται στα ελληνικά προϊόντα και στις συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς. Η μαγειρική του γραμμή κινείται στη λογική των comfort πιάτων που επανασυστήνονται με σύγχρονες τεχνικές, καθαρή γεύση και προσεγμένη εκτέλεση. Στόχος, σύμφωνα με το concept του καταστήματος, είναι η δημιουργία πιάτων που έχουν οικειότητα αλλά και χαρακτήρα, προσφέροντας μια εμπειρία «premium αλλά όχι απόμακρη».

Το Papagalos Greece φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο meeting point στα Νότια, ενισχύοντας το ήδη ζωντανό μωσαϊκό εστιατορίων της περιοχής. Σε μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, η νέα άφιξη επιχειρεί να ξεχωρίσει μέσω της αισθητικής της ταυτότητας και της έμφασης στην ποιοτική πρώτη ύλη, διεκδικώντας θέση ανάμεσα στους χώρους που διαμορφώνουν τις νέες γαστρονομικές συνήθειες της Γλυφάδας.

