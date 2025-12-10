Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η θερμοκρασία και το «ήπιο φθινόπωρο»

Με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο «ήπιο φθινόπωρο», παρά «βαθύ» χειμώνα, φαίνεται πως θα κάνουμε Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, τα μέχρι τώρα μοντέλα για τον καιρό δείχνουν αυξημένες θερμοκρασίες κατά 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, οι όποιες ψυχρές εισβολές φαίνονται να είναι «αδύναμες ή παροδικές».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό τα Χριστούγεννα

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα…

Καλημέρα!

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά “βαθύ” χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες “ανάσες”, αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook.

