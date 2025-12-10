search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 06:22

Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η θερμοκρασία και το «ήπιο φθινόπωρο»

10.12.2025 06:22
xristougenna

Με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο «ήπιο φθινόπωρο», παρά «βαθύ» χειμώνα, φαίνεται πως θα κάνουμε Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, τα μέχρι τώρα μοντέλα για τον καιρό δείχνουν αυξημένες θερμοκρασίες κατά 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, οι όποιες ψυχρές εισβολές φαίνονται να είναι «αδύναμες ή παροδικές».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό τα Χριστούγεννα

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα…

Καλημέρα!

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά “βαθύ” χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες “ανάσες”, αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακιστέος ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Χολαργός: Έτσι στήθηκε η ενέδρα στον 14χρονο που μαχαίρωσαν – Τα μηνύματα που αντάλλαξε με δήθεν 20χρονη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiacos new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

liagkas-papanotas-new
MEDIA

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

mati new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτια: Πέντε μύθοι και αλήθειες για την όραση

limeniko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

FOROI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην κορυφή του ΟΟΣΑ η Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους, ουραγός στη δίκαιη κατανομή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

aftopsia_soisou
MEDIA

«Το σόι σου»: Έκτακτο -ιδιαίτερο- «επεισόδιο» νύχτα Πέμπτης (11/12)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:18
olympiacos new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

liagkas-papanotas-new
MEDIA

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

mati new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτια: Πέντε μύθοι και αλήθειες για την όραση

1 / 3