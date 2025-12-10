Τραμπ: Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Trump: "It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela. Largest one ever seized actually. And other things are happening." pic.twitter.com/wyOYMKCJTT — Aaron Rupar (@atrupar) December 10, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε καμία λεπτομερή εξήγηση για την κίνηση, λέγοντας μόνο ότι κατασχέθηκε «για πολύ καλό λόγο» και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει σύντομα πρόσθετες πληροφορίες. Ερωτηθείς τι θα συμβεί με το πετρέλαιο που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο, ο Τραμπ απάντησε: «Το κρατάμε, υποθέτω».

Η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, όπου ο Τραμπ έχει εντείνει μια εκστρατεία πίεσης που στοχεύει στην απομάκρυνση του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από την εξουσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Κρίστεν Χολμς του CNN, ο Τραμπ είπε ότι δεν είχε μιλήσει πρόσφατα με τον Μαδούρο και αρνήθηκε να πει σε ποιον ανήκει το κατασχεμένο δεξαμενόπλοιο.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

Έξαλλος ο Τραμπ με τα δημοσιεύματα για την υγεία του: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ πιο σκληρά, θα ξέρω πότε να επιβραδύνω»