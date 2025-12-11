search
BUSINESS

11.12.2025 08:10

ΕΤΑΔ: Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

11.12.2025 08:10
vouliagmeni

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου. Οι φάκελοι των υποψηφίων αποσφραγίστηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της διαδικασίας.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που υπέβαλαν προσφορά, με τη σειρά κατάθεσης, είναι οι εξής:

  1. ΦΑΪΣ Συμμετοχών Α.Ε.
  2. Κοινοπραξία EVERGOOD Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών & Επενδύσεων – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
  3. Κοινοπραξία REDS Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ακινήτων & Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. («Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης»)
  4. AIR CANTEEN A.E.

Ο διαγωνισμός αφορά τη μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης για περίοδο 20 ετών, με δυνατότητα 10ετούς παράτασης. Το ακίνητο καλύπτει έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., στις οποίες περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό εστιατόριο «Ωκεανίς». Το μήκος του θαλάσσιου μετώπου φτάνει τα 638,50 μέτρα.

Η Ακτή Βουλιαγμένης θεωρείται η πιο δημοφιλής οργανωμένη και πλήρως προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας. Ο φυσικός κόλπος, τα καθαρά νερά και οι εγκαταστάσεις αναψυχής προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2024 η παραλία δέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας έφτασε τα 8.000 άτομα.

