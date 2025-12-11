Δεκατρία νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι το 2028 – Ποιες περιοχές αφορούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μέχρι το 2028, στη λίστα με τα Πειραματικά Σχολεία αναμένεται να προστεθούν 13 νέες μονάδες. Η υπουργός Υγείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε πως σκοπός του υπουργείου Παιδείας είναι να χτιστούν δημόσια σχολεία ανοιχτά στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος.
Τα 13 σχολεία (σε όλη τη χώρα) που θα μετατραπούν σε Πειραματικά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σταδιακά από το 2026: τα 9 θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027 και τα 4 από το 2027 έως 2028. Μέχρι και σήμερα (11.12.2025), στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων περιλαμβάνονται 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης περισσότερων μαθητών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αλλά και στην υποστήριξη νέων παιδαγωγικών πρακτικών.
Από το νέο σχολικό έτος (2026-2027), τα σχολεία που θα μετατραπούν σε Πειραματικά είναι:
Ενώ το σχολικό έτος 2027-2028 θα μετατραπούν σε Πειραματικά:
Στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας ορίστηκαν και οι ομάδες των διασυνδεμένων σχολικών μονάδων με κοινό ΕΠΕΣ (Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια).
Αναλυτικά:
Με την ίδια απόφαση τροποποιείται το κοινό ΕΠΕΣ που αφορά το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. Ως κοινό ΕΠΕΣ ορίζεται αυτό με το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο κείμενο της απόφασης.
Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:
«Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες στις 120 που ήδη λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως “οδοδείκτες” προόδου και “φάροι” γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο.
Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές/τριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες.
Η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος».
