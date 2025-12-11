search
11.12.2025 10:01

Δεκατρία νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι το 2028 – Ποιες περιοχές αφορούν

11.12.2025 10:01
peiramatika sxoleia new

Μέχρι το 2028, στη λίστα με τα Πειραματικά Σχολεία αναμένεται να προστεθούν 13 νέες μονάδες. Η υπουργός Υγείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε πως σκοπός του υπουργείου Παιδείας είναι να χτιστούν δημόσια σχολεία ανοιχτά στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος.

Τα 13 σχολεία (σε όλη τη χώρα) που θα μετατραπούν σε Πειραματικά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σταδιακά από το 2026: τα 9 θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027 και τα 4 από το 2027 έως 2028. Μέχρι και σήμερα (11.12.2025), στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων περιλαμβάνονται 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης περισσότερων μαθητών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αλλά και στην υποστήριξη νέων παιδαγωγικών πρακτικών.

Από το νέο σχολικό έτος (2026-2027), τα σχολεία που θα μετατραπούν σε Πειραματικά είναι:

  • 18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
  • 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
  • 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
  • 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου
  • 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
  • 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου
  • 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας
  • 5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Ενώ το σχολικό έτος 2027-2028 θα μετατραπούν σε Πειραματικά:

  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
  • 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου
  • 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας ορίστηκαν και οι ομάδες των διασυνδεμένων σχολικών μονάδων με κοινό ΕΠΕΣ (Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια).

Αναλυτικά:

  • Αλεξανδρούπολη: το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης και το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.
  • Χαλάνδρι: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.
  • Νέα Ιωνία: το 5ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης.
  • Ταύρος: το 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ταύρου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ταύρου.
  • Φλώρινα: το 3ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.
  • Ζάκυνθος: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.
  • Κέρκυρα: το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας με το 7ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας –Αθηναγόρειο- και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.
  • Καρδίτσα: το 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται το κοινό ΕΠΕΣ που αφορά το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. Ως κοινό ΕΠΕΣ ορίζεται αυτό με το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο κείμενο της απόφασης.

«Τα Πειραματικά Σχολεία ως “φάρος γνώσης” για τα παιδιά μας»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες στις 120 που ήδη λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως “οδοδείκτες” προόδου και “φάροι” γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές/τριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες.

Η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος».

