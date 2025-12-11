search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 13:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 12:25

Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων

11.12.2025 12:25
KENTROASTEGON

Τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων επιδιώκει να ενισχύσει ο Δήμος Αθηναίων και στο πλαίσιο αυτό προχωρά σε συμβάσεις και αναθέτει υπηρεσίες σε δύο αναγνωρισμένους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Π.Ε. «Ευ Ζην» και την Κοινωνική Συνεταιριστική «Δράση».

Η συνεργασία αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νυχτερινή επιτήρηση εισόδων, καθώς και στη φροντίδα των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων του Πολυδύναμου Κέντρου. Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται στα στοιχεία της μελέτης και της σύμβασης του δήμου, η οποία προβλέπει σταθερή και τακτική παρουσία ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του κτιρίου. Οι υπηρεσίες τίθενται σε εφαρμογή άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας και λειτουργικότητας στους χώρους της δομής.

Όπως αναφέρουν από τη δημοτική Αρχή, εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής λειτουργία της δομής, που αποτελεί βασική γραμμή προστασίας για ανθρώπους χωρίς στέγη. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ανατίθενται σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που στηρίζουν την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων, όπως άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και μακροχρόνια ανέργους. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρονται λύσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων όσο και την κοινωνική συνοχή.

«Η πόλη έχει ανάγκη από ουσιαστικές συνεργασίες. Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων φιλοξενεί καθημερινά περισσότερα από 200 άτομα φροντίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με τη συνεργασία αυτή, διασφαλίζουμε τη βιώσιμη λειτουργία της δομής ενδυναμώνοντας φορείς της κοινωνικής οικονομίας», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η κοινωνική φροντίδα της πόλης συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των ίδιων των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε: «Επιλέγοντας την ανάθεση έργων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, κάνουμε πράξη την πεποίθησή μας ότι η στήριξη των ευάλωτων πρέπει να έχει ισχυρό και ανταποδοτικό κοινωνικό αποτύπωμα. Αξιοποιήσαμε με ευθύνη τις σχετικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί ένα διπλό κέρδος. Διατηρούμε τη λειτουργικότητα της δομής και προσφέρουμε ουσιαστική εργασιακή ευκαιρία σε συνανθρώπους μας που αγωνίζονται για την κοινωνική τους επανένταξη».

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

AVIN_website_banner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με το Axios

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχουν γεννηθεί 18 παιδιά στην Ελλάδα από σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο που προκαλεί καρκίνο»

rififi_1new
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Επίσημη πρεμιέρα για τη νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 13:51
lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

AVIN_website_banner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με το Axios

1 / 3