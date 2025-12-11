Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων

Τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων επιδιώκει να ενισχύσει ο Δήμος Αθηναίων και στο πλαίσιο αυτό προχωρά σε συμβάσεις και αναθέτει υπηρεσίες σε δύο αναγνωρισμένους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Π.Ε. «Ευ Ζην» και την Κοινωνική Συνεταιριστική «Δράση».

Η συνεργασία αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νυχτερινή επιτήρηση εισόδων, καθώς και στη φροντίδα των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων του Πολυδύναμου Κέντρου. Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται στα στοιχεία της μελέτης και της σύμβασης του δήμου, η οποία προβλέπει σταθερή και τακτική παρουσία ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του κτιρίου. Οι υπηρεσίες τίθενται σε εφαρμογή άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας και λειτουργικότητας στους χώρους της δομής.

Όπως αναφέρουν από τη δημοτική Αρχή, εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής λειτουργία της δομής, που αποτελεί βασική γραμμή προστασίας για ανθρώπους χωρίς στέγη. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ανατίθενται σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που στηρίζουν την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων, όπως άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και μακροχρόνια ανέργους. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρονται λύσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων όσο και την κοινωνική συνοχή.

«Η πόλη έχει ανάγκη από ουσιαστικές συνεργασίες. Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων φιλοξενεί καθημερινά περισσότερα από 200 άτομα φροντίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με τη συνεργασία αυτή, διασφαλίζουμε τη βιώσιμη λειτουργία της δομής ενδυναμώνοντας φορείς της κοινωνικής οικονομίας», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η κοινωνική φροντίδα της πόλης συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των ίδιων των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε: «Επιλέγοντας την ανάθεση έργων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, κάνουμε πράξη την πεποίθησή μας ότι η στήριξη των ευάλωτων πρέπει να έχει ισχυρό και ανταποδοτικό κοινωνικό αποτύπωμα. Αξιοποιήσαμε με ευθύνη τις σχετικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί ένα διπλό κέρδος. Διατηρούμε τη λειτουργικότητα της δομής και προσφέρουμε ουσιαστική εργασιακή ευκαιρία σε συνανθρώπους μας που αγωνίζονται για την κοινωνική τους επανένταξη».

