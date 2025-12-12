«Απόδραση» ΣΥΡΙΖΑ από την εσωστρέφεια με «φόκους» στα αγροτικά – «Κινητικότητα» Τσίπρα με δήλωση υπέρ αγροτών

Να αφήσει πίσω της την εσωστρέφεια των τελευταίων ημερών επιθυμεί η Κουμουνδούρου κι έτσι επιχειρεί να ρίξει το βάρος στην αντιπολιτευτική δραστηριότητα, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το «καυτό» θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά και την μάχη του προϋπολογισμού που ξεκινά σήμερα.

Ήδη ένα πρώτο σήμα δόθηκε με την «ήρεμη» συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την Τετάρτη, όπου δεν υπήρξαν αναφορές βουλευτών στον Τσίπρα, κατά την κλειστή συνεδρίαση, μετά την ομιλία Φάμελλου. Ο τελευταίος, απαντώντας έμμεσα στην κριτική του Τσίπρα, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «παρών» και χρήσιμος στην κοινωνία τα συμφέροντα της οποίας εκπροσωπεί.

Σε συνέχεια των παραπάνω, χθες ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το μπλόκο της Νίκαιας και της Ε65, όπου συνομίλησε με αγρότες και προχώρησε σε δηλώσεις στήριξης.

«Τσιμπάει» δημοσκοπικά λόγω Τσίπρα;

Άλλωστε, στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι οι πυκνές παρεμβάσεις για τα αγροτικά όλο το τελευταίο διάστημα είναι ένας από τους λόγους για την άνοδο που κατέγραψε χθεσινή δημοσκόπηση, η οποία έφερε κάποια συγκρατημένα χαμόγελα. Ειδικότερα, δημοσκόπηση της Real Polls (protagon), έδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 6,5% στην πρόθεση ψήφου και 8,5% στην αναγωγή («πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος»). Στην αμέσως προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 3,5% και 5,6% αντιστοίχως.

Ενδιαφέρον έχει η ανάλυση της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η άνοδος αυτή οφείλεται στην «διάχυση του ενδιαφέροντος του κόσμου (positive spillover) από τη φρενήρη δραστηριότητα του κ. Τσίπρα».

Κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε να συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση, σχολιάζοντας στο topontiki.gr πως «ο Τσίπρας τραβά πιο πάνω και τον ΣΥΡΙΖΑ», εκτιμώντας ότι στον κόσμο δεν έχει περάσει ο διαχωρισμός, ότι δηλαδή δεν αντιμετωπίζει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο στέλεχος εξέφραζε την αισιοδοξία ότι το κόμμα μπορεί να κρατηθεί στην περιοχή του 5% – 8%, καθώς έχει το δικό του στίγμα ενώ ταυτόχρονα είναι «ανοιχτό» και στον Αλέξη Τσίπρα.

Από την άλλη, στην ίδια δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας προσεγγίζει το 22% με το 12,6% να απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα κι ένα 9,1% δηλώνει «αρκετά πιθανό». Τα «δυσάρεστα» νέα για τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι ότι από το 6,5% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το 93,4% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα. Με άλλα λόγια δίνεται η αίσθηση ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι «προσωρινό» και θα απορροφηθεί σχεδόν ολόκληρο από το κόμμα Τσίπρα, εφόσον αυτό δημιουργηθεί.

Στο «παιχνίδι» της επικαιρότητας και ο πρώην πρωθυπουργός

Στο μεταξύ, χθες ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε ον κάμερα δήλωση για τα αγροτικά λέγοντας ουσιαστικά ότι «οι αγρότες έχουν δίκιο που εξεγείρονται», ενώ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση (φωτογραφικά, χωρίς να κατονομάζει). Οι αγρότες δεν είναι εγκληματίες, ανέφερε, «σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους», όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, το «πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις» και όσοι «αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα».

Με άλλα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να μπαίνει σιγά σιγά και στο «παιχνίδι» της καθημερινής επικαιρότητας, παίρνοντας θέση για τα «καυτά» προβλήματα της κοινωνίας. Πολλώ δε μάλλον, σε μια στιγμή που έχουν ξεσπάσει οι μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων, με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κυρίως σε μια στιγμή που ο ίδιος θέλει να δώσει στίγμα ότι έχει στραμμένο το βλέμμα αποκλειστικά στην κοινωνία.

Βέβαια, στο κομμάτι της δράσης στο πεδίο, οι Φάμελλος και Χαρίτσης που βρέθηκαν χθες σε μπλόκα και οι δύο, βρίσκονται προς το παρόν σε πιο προνομιακή θέση ως αρχηγοί κομμάτων. Από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, μη έχοντας ακόμη κάνει το βήμα ίδρυσης του κόμματος, καταρχάς θα αναζητήσει έναν βηματισμό επανασύνδεσης με την κοινωνία μέσα από τις εκδηλώσεις παρουσίασης της «Ιθάκης», με πρώτο σταθμό στην περιφέρεια την Πάτρα, την ερχόμενη Τρίτη.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Πιερρακάκης για εκλογή στο Eurogroup: H Ελλάδα άντεξε – Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα – Οι παλιές διακρίσεις στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει