Bad Bunny: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή σε συναυλία του (Video)

Ένα ατύχημα στη σκηνή είχε ο Bad Bunny ο οποίος σε συναυλία του στο Μεξικό, γλίστρησε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Ο τραγουδιστής ενώ ερμήνευε και χόρευε το κομμάτι του «Efecto», γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να μείνει για λίγα δευτερόλεπτα καθισμένος στη σκηνή, χωρίς να τραγουδάει. Λίγο μετά, σηκώθηκε και συνέχισε το πρόγραμμά του χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (10/12) στο πλαίσιο της περιοδείας του «Fechas Para El Tour 2025-2026», με το κοινό να τον εμψυχώνει τραγουδώντας, ώστε μετά την πτώση του να σηκωθεί και να συνεχίσει.

Ο Bad Bunny αφού πήρε και πάλι το μικρόφωνο, ευχαρίστησε τον κόσμο τόσο για την παρουσία τους στη συναυλία όσο και για την αγάπη τους.

@tmz Bad Bunny took a bad bounce in Mexico City slipping mid-show and landing right on his butt 😅. Full story AT LINK IN BIO. 🎥: x/LuisErnestoP95 ♬ original sound – TMZ

Διαβάστε επίσης:

«Supergirl»: Η Milly Alcock «τα σπάει» στο πρώτο εκρηκτικό teaser trailer της ταινίας της DC Studios (photos/video)

Κριτική ταινίας: «Ρενουάρ» – Μια Γιαπωνεζούλα στον κόσμο των μεγάλων

Ο Russell Crowe δεν… διασκέδασε με το «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή» (videos)