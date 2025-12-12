AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

Αποκλειστικό χρηματοδότη της εξαγοράς της Innovis Pharma από την Pharmapath αποτελεί η Alpha Bank, η οποία είχε κεντρικό ρόλο σε μια συναλλαγή με σημαντικό αποτύπωμα για τον φαρμακευτικό κλάδο. Η διαδικασία θεωρήθηκε σύνθετη και απαιτητική, ωστόσο ολοκληρώθηκε ταχύτατα και με πλήρη εχεμύθεια, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Τράπεζας σε εξειδικευμένες εταιρικές συμφωνίες και ειδικότερα στον χώρο του pharma, όπου διαθέτει μακρά εμπειρία.

Η εξαγορά ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της Pharmapath, μιας εταιρείας με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, εξαγωγικό προσανατολισμό και συνεπή επενδυτική στρατηγική. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς παίκτες της αγοράς, με ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο, σύγχρονη εταιρική δομή και υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση της Innovis Pharma δημιουργεί ένα ακόμη ισχυρότερο εταιρικό σχήμα, με δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και περαιτέρω επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Η Alpha Bank, που στηρίζει διαχρονικά την Pharmapath, σημειώνει ότι η συναλλαγή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τράπεζας της επιχειρηματικότητας και στρατηγικού εταίρου εταιρειών με ισχυρές προοπτικές. Στελέχη της Τράπεζας εξέφρασαν ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και εκτίμησαν ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της Pharmapath, συμβάλλοντας τόσο στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά όσο και στη διεθνή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

