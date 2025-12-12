search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 10:25
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 08:25

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

12.12.2025 08:25
alpha_bank_new

Αποκλειστικό χρηματοδότη της εξαγοράς της Innovis Pharma από την Pharmapath αποτελεί η Alpha Bank, η οποία είχε κεντρικό ρόλο σε μια συναλλαγή με σημαντικό αποτύπωμα για τον φαρμακευτικό κλάδο. Η διαδικασία θεωρήθηκε σύνθετη και απαιτητική, ωστόσο ολοκληρώθηκε ταχύτατα και με πλήρη εχεμύθεια, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Τράπεζας σε εξειδικευμένες εταιρικές συμφωνίες και ειδικότερα στον χώρο του pharma, όπου διαθέτει μακρά εμπειρία.

Η εξαγορά ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της Pharmapath, μιας εταιρείας με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, εξαγωγικό προσανατολισμό και συνεπή επενδυτική στρατηγική. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς παίκτες της αγοράς, με ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο, σύγχρονη εταιρική δομή και υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση της Innovis Pharma δημιουργεί ένα ακόμη ισχυρότερο εταιρικό σχήμα, με δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και περαιτέρω επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Η Alpha Bank, που στηρίζει διαχρονικά την Pharmapath, σημειώνει ότι η συναλλαγή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τράπεζας της επιχειρηματικότητας και στρατηγικού εταίρου εταιρειών με ισχυρές προοπτικές. Στελέχη της Τράπεζας εξέφρασαν ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και εκτίμησαν ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της Pharmapath, συμβάλλοντας τόσο στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά όσο και στη διεθνή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiki odos new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού από την 1η Ιανουαρίου – Πως διαμορφώνονται οι τιμές 

european-car-manufacturers_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

haberturk-tv
MEDIA

Τουρκία: Θύελλα στον χώρο των ΜΜΕ, συλλήψεις παρουσιαστών και δημοσιογράφων για ναρκωτικά, απάτες και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

thanos-mikroutsikos-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)

ORBAN
ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν κατά ΕΕ: Παράνομο το «πάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 10:24
attiki odos new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού από την 1η Ιανουαρίου – Πως διαμορφώνονται οι τιμές 

european-car-manufacturers_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

haberturk-tv
MEDIA

Τουρκία: Θύελλα στον χώρο των ΜΜΕ, συλλήψεις παρουσιαστών και δημοσιογράφων για ναρκωτικά, απάτες και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

1 / 3